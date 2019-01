León vs Tijuana EN VIVO: con Pedro Aquino, por la tercera fecha del Clausura de la Liga MX

León y Tijuana se enfrentarán HOY domingo 20 de enero a las 9:00 p.m. (hora peruana) por la tercera fecha del Clausura 2019 de la Liga MX. El encuentro se disputará en el estadio León y será transmitido EN VIVO ONLINE por la señal de Fox Sports 2. Podrás seguir las incidencias, con videos de lo más destacado al instante, mediante el minuto a minuto de Líbero.pe.

El León, donde milita el mediocampista nacional Pedro Aquino, no tuvo el mejor comienzo en este Clausura ya que en sus dos primeros encuentros solo empató ante Tigres UANL y Monterrey por lo que buscará su primer triunfo cuando reciba a los 'Xolos'.

Los dirigidos por Ignacio Ambriz también debutaron en la Copa MX donde suman tres unidades producto de su victoria ante el Cruz Azul de Yoshimar Yotún por 3-2 pero también tienen una derrota, que fue ante el Alebrijes de Oaxaca.

Los 'Felinos' quieren regalarle una alegría a su hinchada y saldrán con lo mejor de su plantel para hacer respetar la localía y también escalar en la tabla de posiciones.

Por el lado de la visita, Tijuana no la pasa nada bien en el torneo mexicano ya que hasta el momento no ha sumado punto alguno en el Clausura y llega necesitado para este compromiso ya que cayó 2-0 ante Guadalajara y 3-0 ante Tigres de la UANL.

POSIBLES ALINEACIONES DEL LEÓN VS TIJUANA EN VIVO ONLINE

XI León:Cota; Navarro, Mosquera, Tesillo, Rodríguez; Sambueza, Montes, Aquino, Moreno; Mena y Angulo.

XI Tijuana: Lajud; Rivero, Velázquez, Braghieri, Fuentes; Lucero, González, Rodríguez, Chávez, Bolaños; Torres.

HORARIOS DEL CHIVAS VS TOLUCA EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 9:00 p.m.

Estados Unidos: 9:00 p.m. (ET) / 7:00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Domincana, El Salvador y Nicaragua: 8:00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 9:00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 11:00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 3:00 a.m. (día siguiente).

¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO EL ENCUENTRO ENTRE LEÓN VS TIJUANA?

En Internet, el duelo entre León y Tijuana, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.