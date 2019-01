Hexagonal Sudamericano Sub 20 - 2019 EN VIVO: día, hora y canal por la clasificación al Mundial de Polonia

Este martes 29 de enero arranca el hexagonal final del Sudamericano Sub 20 que dará cuatro cupos al Mundial de Polonia (además, los tres primeros a los Panamericanos). Brasil vs Colombia será el primero partido de la jornada.

Desde las 3:30 p.m., Brasil vs Colombia se verán las caras en el estadio El Teniente de Rancagua. El cuadro de la "canarinha" acabó segundo en el grupo A donde Venezuela fue el líder de la llave.

Seguidamente, en el mismo estadio, Ecuador vs Argentina chocarán en un duelo que promete. Se agarran el líder y el segundo del grupo B, respectivamente.

La jornada la cierra Venezuela vs Uruguay. Los venezolanos acabaron punteros del grupo A y tienen un cierto favoritismo en salir airoso de este duelo sudamericano.

Fixture del hexagonal final del Sudamericano Sub-20

Fecha 1

29/01 Brasil vs Colombia (3:30 p.m.)

Estadio El Teniente de Rancagua



29/01 Ecuador vs Argentina (5:50 p.m.)

Estadio El Teniente de Rancagua



29/01 Venezuela vs Uruguay (8:10 p.m.)

Estadio El Teniente de Rancagua