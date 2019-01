Brasil vs Colombia EN VIVO: Primera fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub-20

Brasil y Colombia se enfrentarán este martes 29 de enero a las 3:30 p.m. (hora peruana) por la primera fecha del hexagonal final en el Sudamericano Sub-20 Chile 2019. El encuentro se jugará en el Estadio El Teniente de Rancagua y será transmitido por la señal de Movistar Deportes, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

La Selección de Brasil buscará asegurar su clasificación a la Copa del Mundo de Polonia que se realizará en unos meses, pero deben pulir detalles en su juego. A pesar de quedar en el segundo lugar del Grupo A con 7 puntos, lo mostrado en el terreno dejó más dudas que certezas. Sin embargo, existe la confianza de regresar al mundial de la categoría tras su ausencia en el anterior.

Fala, Marquinhos Cipriano!



Atacante analisa duelo contra a Colômbia, que marca a estreia do Brasil no Hexagonal Final do Sul-Americano Sub-20. 🗣️⚽🇧🇷 #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/MquuVkcbW6