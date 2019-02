Primera A: Guillermo Sanguinetti dejó de ser entrenador de Independiente de Santa Fe

La terrible derrota de local ante Deportes Tolima generó la salida de Guillermo Sanguinetti de la dirección técnica de Santa Fe. El ex entrenador de Alianza Lima acumuló una serie de resultados negativos, lo que determinó la resolución de su contrato.

"El profesor Guillermo Sanguinetti no continuará, a partir de la fecha, como director técnico del equipo profesional de Santa Fe. Santa Fe y el profesor Sanguinetti, de común acuerdo, decidieron terminar el contrato de manera anticipada. El entrenador uruguayo reconoce que por los recientes resultados y por la crítica de un sector de la hinchada se generó un ambiente no propicio para el desarrollo de su actividad profesional", fue parte del comunicado enviado por el club 'colocho' a través de sus redes sociales.

🖋️ [Comunicado Oficial] Independiente Santa Fe y su Junta Directiva 🇮🇩. https://t.co/psUczN455K — Ind. Santa Fe (@SantaFe) 10 de febrero de 2019

Según la información de Antena 2, varios sectores de la directiva de Santa Fe pidieron inmediatamente la salida del 'Topo' tras sumar cinco partidos sin conocer la victoria. A ello hay que sumarle que el juego establecido por el 'oriental' no terminaba por convencer.

"o opino acerca de eso, yo tengo un contrato de trabajo acá con el club, estoy convencido de mi trabajo y no soy yo quien tengo que opinar sobre eso. Yo no tengo nada de qué hablar, solo buscar los resultados; eso es a lo que me tengo que empeñar", indicó Sanguinetti tras caer por la mínima diferencia en casa ante Deportes Tolima.

EL DATO

Guillermo Sanguinetti fue campeón del Torneo del Inca con Alianza Lima en el año 2014. Con Santa Fe alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana 2018, así como los cuartos de final de la Liga Águila 2018-2.