Zidane, el candidato ideal para suplir a Maurizio Sarri en el Chelsea

Desde Inglaterra informan que Zinedine Zidane es el gran favorito para asumir el banquillo del Chelsea. En Londres aún no asimilan la dolorosa derrota a manos del Manchester City y ya piensan en el francés como el sucesor ideal de Maurizio Sarri.

'Zizou' no solo tiene todos los boletos comprados por los títulos conquistados en el Real Madrid, si no también porque convencería a Eden Hazard para que no se vaya a la 'Casa Blanca'. Los 'blues' ya sueñan con ver al galo en el Stamford Bridge.

Según 'The Sun', Zidane es primera opción para suplir a Sarri en el banquillo del Chelsea. El conjunto inglés no viene cosechando buenos resultados en la presente Premier, donde ocupan la sexta casilla, y pretenden salir a flote de la mano del francés.

'Zizou' no tendría algún inconveniente en llegar a Londres si le cumplen sus 'caprichos': retener a Eden Hazard y fichar a un delantero 'top' de Europa. Todo hace indicar que Sarri tiene los días contados en el cuadro 'blue'.

EL DATO:

Zinedine Zidane conquistó 9 títulos como técnico del Real Madrid.