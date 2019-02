Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO con Luis Advíncula, partidazo por la Liga Santander

Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO: los 'colchoneros' visitarán este sábado a las 10.15 a.m. (hora peruana) el Campo de Fútbol de Vallecas por la fecha 24 de LaLiga. El peruano Luis Advíncula jugará des el inicio para los locales. Sigue el minuto a minuto vía Libero.pe.



El cuadro de Diego Simeone viene de sufrir dos derrotas, luego de sendas caídas ante Betis y Real Madrid. Ahora, visitan Vallecas en busca de la recuperación y contará con Diego Costa para ello.

El delantero potencia al Atlético. No tanto por los resultados sin él del equipo -siete triunfos, cuatro empates y dos derrotas en los trece choques que ha estado de baja-, sino por todo lo que supone para el equipo. Él estará a la expectativa de lo que puedan hacer Griezmann y Morata.



El Atlético aún mantiene la baja de Koke Resurrección y sufre la ausencia en Vallecas de Lucas, que condicionan un once al que vuelven Víctor Machín, 'Vitolo', Rodrigo Hernández -recuperado de unas molestias- y Filipe Luis y del que salen, además de Lucas, el sancionado Thomas Partey y el hoy intranscendente Thomas Lemar.

Enfrente, el Rayo Vallecano afronta el partido después de encadenar dos derrotas consecutivas frente al Leganés y Espanyol que además llegaron con sendos goles rivales en los minutos finales dejándole sin dos puntos que le hubieran sacado del descenso.



Luis Advíncula intentará repeler el embiste del Atlético de Madrid y conseguir un nuevo triunfo de LaLiga.

Alineaciones probables Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Advíncula, Amat, Gálvez, Abdoulaye, Alex Moreno; Embarba, Comesaña, Medrán, Álvaro o Trejo; y Raúl de Tomás.

Atlético de Madrid: Oblak; Arias, Giménez, Godín, Filipe; Correa, Rodrigo, Saúl, Vitolo; Griezmann y Morata.

Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO Horarios en el mundo

Perú: 10.15 a.m.

Argentina: 12.15 p.m.

España: 5.15 p.m.

España (Islas Canarias): 4.15 p.m.

México (Centro): 9.15 a.m.

México (Pacífico, Sonora): 8.15 a.m.

México (Noroeste): 7.15 a.m.

Costa Rica: 9.15 a.m.

Ecuador: 10.15 a.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 8.15 a.m.

Estados Unidos (Texas): 10.15 a.m.

Estados Unidos (Miami): 11.15 a.m.

Colombia: 10.15 a.m.

Uruguay: 12.15 p.m.

Paraguay: 12.15 p.m.

Chile: 12.15 p.m.

Brasil: 1.15 p.m.

Bolivia: 11.15 a.m.

Venezuela: 11.15 a.m.

Canadá: 11.15 a.m.



Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO | Guía de Canales



Argentina DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Australia BeIN SPORTS 2, beIN Sports Connect, Kayo Sports

Austria DAZN

Bélgica Play Sports 1, Eleven Sports 1 Belgium

Bolivia Tigo Sports Bolivia

Brasil Fox Premium

Bulgaria MAX Sport 4, Sport+ HD

Canadá DAZN, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español

Chile DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

China PPTV Sport China, QQ Sports Live

Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica TDN

Croacia Sportklub 1 Croatia

República Checa Digi Sport 1, DIGI GO

Dinamarca Strive Sport

República Dominicana SportsMax App, SportsMax 2

Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Egipto beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

El Salvador TDN

Estonia Сетанта Спорт

Finlandia C More Suomi, C More Sport 2

Francia beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT

Alemania DAZN

Ghana Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 7

Grecia Cosmote Sport 2 HD

Guatemala TDN

Haití SportsMax App, SportsMax 2

Honduras TDN

Hungría Spíler Extra, Spíler2

Islandia Stöð 2 Sport 2

India SONY TEN 2 HD, SONY TEN 2

Italia DAZN