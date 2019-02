Kingsley Coman revive su calvario y es baja indefinida en el Bayern Múnich

El buen momento del Bayern Múnich no podría entenderse sin Kingsley Coman. El extremo francés demuestra que está llamado a suceder a su compatriota Franck Ribéry aunque las lesiones no lo dejan en paz. Luego de sufrir una dura lesión a comienzos de temporada, ante el Hertha de Berlín el futbolista de 22 años volvió a ser víctima de una caprichosa lesión.

Coman ingresó a los 58' por Ribéry, pero se fue sustituido después del gol triunfal de Javi Martínez debido a una lesión en la parte posterior de su muslo.

Apenas se dejó caer en el campo, los jugadores del Bayern Múnich fueron a consolar a Kingsley Coman, un talento al que las lesiones no dejan en paz y que ya puso en duda su continuidad en el fútbol en caso persistir dicho problema.

"La lesión fue como el fin del mundo para mí, espero no volver a experimentarla. No aceptaré una tercera operación, ya es suficiente, talvez mi pie no está hecho para ello. Me iré, viviré otra vida, una anónima", afirmó Coman en diciembre pasado.

El DT del Bayern Múnich, Niko Kovac, confía que las pruebas al francés arrojen buenas noticias. "Sentía algo en el músculo. Actualmente no tenemos información nueva. Mañana [domingo], tendrá un exámen, si algo más grande le sucede a Kingsley Coman, entonces no podrá jugar contra Liverpool. Espero que no sea tan malo", indicó.

Con apenas 22 años, Kingsley Coman puede presumir de haber ganado tres ligas distintas con tres clubes diferentes: dos Ligue 1 con PSG, una Serie A con Juventus y tres Bundesliga con el Bayern Múnich.

EL DATO:

Kingsley Coman lleva 2 goles y una asistencia con el Bayern Múnich en la Bundesliga.