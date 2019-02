Juan Diego Gutiérrez sorprende con fichaje por HFX Wanderers de Canadá

Vuelve al extranjero. Tras descender con Sport Rosario, Juan Diego Gutiérrez tiene una oportunidad de oro para relanzar su carrera en una liga inédita, la Premier League de Canadá.

Sí, Canadá tendrá por primera vez su primera liga profesional, la misma que a futuro competirá con la Major League Soccer (MLS). El HFX Wanderers será uno de los clubes que debutará en esta competencia y Juan Diego Gutiérrez uno de sus flamantes refuerzos.

El exfutbolista de Universitario no será el único conocido del fútbol peruano que jugará en el HFX Wanderers, el delantero colombiano Luis Perea también firmó por el club canadiense tras militar en La Equidad la temporada pasada.

🌊 “He can deliver pinpoint passes and crosses. He’s unpredictable and can do something out of the ordinary.”



⚓️ Coach Stephen Hart can’t wait to unleash attacking midfielder Juan Diego Gutierrez in the #CanPL



🗞️Story: https://t.co/qmihiH1uQw#UTW #COYW @jdiegoguti pic.twitter.com/y56WDjHQjL