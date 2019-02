Roberto Mosquera reveló por qué no aceptó dirigir a la selección de Bolivia

Luego de hacer historia clasificando al Royal Pari a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, el entrenador nacional Roberto Mosquera reveló el motivo por el que rechazó dirigir a la selección boliviana.

"Fue una tentación, pero yo soy un tipo serio y tengo un contrato con Royal Pari, les agradecí, pero creo que hice bien porque la integridad de un comando técnico tiene que estar por encima", señaló el DT a Radio Ovación.

Mosquera aprovechó los micrófonos para recordar su paso por Alianza Lima, donde salió por la puerta falsa debido a malos resultados.

"En los últimos 10 años hemos cumplido todos los objetivos menos en Alianza, pero ahí saben que había problemas que no eran solo futbolísticos.

De alianza no me fui huyendo, ni porque el ambiente estaba caldeado, yo estoy acostumbrado. Nunca me llaman de un equipo campeón siempre de un equipo emergente", manifestó.