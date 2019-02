Mosquera revela que lo llamaron para dirigir a la selección de Bolivia [VIDEO]

Este jueves, Roberto Mosquera confirmó lo que era un secreto a voces y la mayoría de medios internacionales daban por hecho: el estratega peruano tuvo en carpeta una oferta para dirigir a la selección de Bolivia.

El propio técnico del Royal Pari desvela que lo llamaron por parte de la Federación Boliviana de Fútbol lo llamaron para que asuma el mando del combinado altiplánico, pero rechazó dicha oferta por respeto al club que actualmente dirige.

"Recién lo digo (oferta de dirigir a Bolivia) porque creo que pasó el tiempo y nunca hablé. Yo no he hablada nada porque no me correspondía. Les agradecí muchísimo, pero ya tenía un contrato firmado con el Royal", disparó Roberto Mosquera al programa radial "Fama Poder y Ganas" .

De otro lado, Mosquera agradeció el interés por sus servicios e indicó - entre risas- que lo llamaron porque el Royal Pari y Bolivia están últimos, y casi campeona con el cuadro 'inmobiliario'. Lo mismo podría ocurrir con el combinado verde.

"Una tentación tremenda dirigir a una selección, el honor. Primero que ellos piensen que yo sea la persona que los pueda acerca a sus objetivos deportivos, institucionales e internacionales. El solo hecho que me hayan contactado, para mí, es gratísimo", disparó.

EL DATO:

En 2012, Roberto Mosquera sacó campeón nacional al club Sporting Cristal.