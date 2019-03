Tuchel elogia a Mbappé y evita las comparaciones con Messi

A un par de días del partido más importante de la temporada para el PSG, Thomas Tuchel analizó y elogió a Kylian Mbappé, figura en la ida ante el Manchester United en Old Trafford y el principal esperanza del club francés de certificar este miércoles su pase a los cuartos de final de la Champions League.

En una conversación con Rio Ferdinand, exjugador del Manchester United, para su programa en 'BT Sports', Tuchel reveló intimidades de su relación con Mbappé. "El chico está hambriento y tiene una gran personalidad a sus 20 años", afirmó.

A su vez, el entrenador alemán explicó que a veces es difícil manejar a Kylian Mbappé por su carácter. "No siempre es fácil porque las grandes personalidades no eligen siempre el camino fácil. Él me desafía a mí como entrenador y, a la vez, es un chico extraordinario", confesó Thomas Tuchel.

"Para mí es necesario que tenga este tipo de personalidad. Para desafiarme, para desafiar a todos a su alrededor y porque tiene el hambre de ser un jugador realmente especial en la historia", abundó.

Consultado por el tipo de futbolista que es, Tuchel se valió de Lionel Messi para graficar a Mbappé. "Kylian es un goleador, no es un Messi. Puede ser el mejor anotador del mundo y está en el camino correcto", afirmó. Cuando le soltaron el nombre de Ronaldo Nazario, el DT del PSG aceptó las comparaciones. "Nunca había pensado en estas comparaciones, pero es un buen ejemplo, estoy de acuerdo", puntualizó.

Vale destacar que el PSG venció por 2-0 al Manchester United en la ida de los octavos de final de la Champions League. Los goles fueron de Kylian Mbappé y Presnel Kimpembe.

EL DATO:

Kylian Mbappé lleva 50 goles en 76 partidos desde su llegada al PSG. En la Ligue 1, es el máximo goleador con 24 tantos en 21 duelos.