Martín Liberman sobre San Lorenzo: "Es una vergüenza y no voy a dejar de decir lo que pienso" [VIDEO]

El periodista argentino Martín Liberman no se guardó nada y disparó con todo contra la dirigencia y cuerpo técnico de San Lorenzo de Almagro: la actualidad de los 'Cuervos' es muy dura ya que se ubican últimos en la Superliga Argentina.

"San Lorenzo es una vergüenza. Va último de 26 equipos, no es que es un mini torneo o mini liguilla para buscar una clasificación, la juegan 8 o 10, último de 26. El equipo es una murga, porque es Almirón, a quién admiro y respeto, pero no voy a dejar de decir lo que pienso. Almirón dijo al llegar a Perú 'pero merecimos mucho más'. Jorge, no seas injusto, la marca Almirón es lo que te sostiene. No solo basta con intentarlo, hay que ganar", indicó.

"Si bien, de alguna manera estoy hablando con el resultado puesto, o con lo que hemos visto. La verdad que la dirigencia de San Lorenzo confía mucho en lo que el técnico les decía. La verdad es que aquí, en Argentina, no conocemos tanto a Salazar, Torres, Rentería, tampoco Loayza, que ha sido de los cuatro colombianos, el que más se destaca", agregó.

Liberman considera que una de las razones del porqué el 'Ciclón' pasa las de 'Caín' es por las incorporaciones realizadas. "La responsabilidad única de incorporar tan mal, ha sido del técnico de San Lorenzo de Almagro. Aquel en quién confiaron totalmente, le dieron llave y ni siquiera se preguntaron porqué estos fichajes. El porqué llegó tardísimo. Y así está San Lorenzo, con su presidente insultado yéndose de la platea", finiquitó.

EL DATO

FBC Melgar recibirá - por la primera fecha la Copa Libertadores del Grupo F - a San Lorenzo este martes a las 5:15 p. m.