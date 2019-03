FBC Melgar vs San Lorenzo EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por el Grupo F de la Copa Libertadores

¡¡Llegó el día esperado!! FBC Melgar inicia su camino en la fase de Grupos (F), enfrentando a San Lorenzo en el estadio Monumental de la UNSA por la Copa Libertadores. La TRANSMISIÓN EN VIVO ONLINE EN DIRECTO va desde las 5:15 pm. en Perú y 7:15 en Argentina vía la señal de Fox Sports, además, libero.pe te traerá todas las incidencias al instante.

La principal baja en FBC Melga es la del correcto defensa central ecuatoriano, John Narváez. El jugador del cuadro arequipeño se perderá este encuentro por una lesión en el brazo izquierdo. En ese lugar, el técnico Jorge Pautasso estaría pensando poner a Paolo Fuentes.

“La ilusión que tenemos es sumar puntos para buscar pasar a la siguiente ronda. La otra es, si no nos dan los números, tratar de llegar a la Copa Sudamericana", apuntó el Técnico de FBC Melgar en la previa del duelo contra San Lorenzo Grupo F de la Copa Libertadores.

¿Y el Rival? San Lorenzo viene de una enorme crisis. No gana desde octubre del años pasado. En la Superliga Argentina es el colero en la tabla de posiciones con 17 puntos de 20 fechas disputadas, por ello, el técnico Jorge Almirón estaría priorizando el torneo local. Es decir, el técnico no podrá contar con tres jugadores claves. Loaiza (lesión), Torres y Salazar no viajaron a Arequipa y se quedaron concentrados para el partido del domingo ante Boca Juniors.

🛬 El plantel de #SanLorenzo acaba de aterrizar en Arequipa 🇵🇪. A las 20 (hora argentina) el Ciclón realizará el último entrenamiento previo al partido de mañana 🆚 @MelgarOficial pic.twitter.com/3NaVwAARs7 — San Lorenzo (@SanLorenzo) 4 de marzo de 2019

FBC Melgar vs San Lorenzo EN VIVO | posibles alineaciones por la Copa Libertadores

FBC Melgar: Carlos Cáceda; Giancarlo Carmona, Paolo Fuentes, David Villalba, Carlos Neyra; Jhonny Vidales, Alexis Arias, Joel Sánchez, Ángel Romero, Hideyoshi Arakaki; y Bernardo Cuesta.

DT: Jorge Pautasso.

San Lorenzo: Fernando Monetti; Andrés Herrera, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi, Damián Pérez; Rubén Botta, Gerónimo Poblete, Román Martínez, Andrés Rentería; Gonzalo Castellani y Nicolás Reniero.

DT: Jorge Almirón.

FBC Melgar vs San Lorenzo EN VIVO | Guía de Canales por la Copa Libertadores

Argentina FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Barbados FOX Play Sur

Bolivia Fox Sports Cono Sur

Brasil SporTV

Canadá beIN SPORTS CONNECT Canada, DAZN, beIN SPORTS en Español

Chile Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur, Fox Sports 1 Chile

Colombia Fox Sports Colombia, Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Curacao FOX Play Sur

Ecuador Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Nueva Zelanda beIN Sports Connect New Zealand

Paraguay Fox Sports Cono Sur

Perú Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur, Fox Sports Peru

Trinidad y Tobago FOX Play Sur

Estados Unidos beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

FBC Melgar vs San Lorenzo EN VIVO | horario mundial por la Copa Libertadores

16:15 horas - México

17:15 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

18:15 horas - Venezuela, Bolivia

19:15 horas - Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile

20:15 horas - Brasil

22:15 horas - Reino Unido

23:15 horas - España, Alemania, Italia, Francia