Imputarán a técnico selección femenina sub'17 de Colombia, Didier Luna por presunto acoso

La Fiscalía colombiana imputará al técnico de la selección femenina sub'17 de Colombia, Didier Luna, por presunto acoso sexual tras las denuncias formuladas por varias jugadoras en las últimas semanas, informó este lunes esa entidad.

"Fiscalía solicitó audiencia para formular imputación a Didier Alfonso Luna, director técnico de la selección femenina sub'17 de fútbol, como posible responsable del delito de acoso sexual", detalló la fiscalía en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter.

Una fisioterapeuta y varias jugadoras de la selección absoluta de fútbol y una de la sub'17, menor de edad, han denunciado acoso laboral y sexual dentro de la Cafetera. Los denunciados son Luna y el preparador físico, Sigifredo Alonso, al igual que el ex entrenador de la selección de mayores Felipe Taborda.

Los hechos por lo que se acusa a Luna y Alonso ocurrieron supuestamente durante las concentraciones previas al Mundial de Uruguay, disputado en noviembre de 2018. Una de las denunciantes, según reseñó la alianza de medios La Liga Contra el Silencio, manifestó que el acoso comenzó con comentarios como "estás muy linda, hermosa".

Según la futbolista, al no acceder a las pretensiones de Luna fue "sobrecargada de trabajo", no se le permitía hablar en las reuniones y recibía gritos con frecuencia. La semana pasada, la Procuraduría abrió una investigación por las denuncias de las futbolistas porque, según el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo, no se puede admitir "que se presenten este tipo de situaciones que hacen parte de patologías culturales de este país machista que ponen en entredicho los derechos de la mujer".

EL DATO

Ante esta situación el Gobierno y organizaciones deportivas, encabezadas por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), firmaron este lunes un pacto para la "protección" y "transparencia" en el deporte.