Jorge Luis Pinto, explosivo: "Con José Néstor Pekerman no se trabajaba"

En su vuelta al fútbol colombiano, Jorge Luis Pinto es sensación con su Millonarios, líder de la Liga Águila con 19 puntos. El técnico colombiano, en una entrevista con Telepacífico Noticias, fue consultado por el recambio en la Selección Colombia y se despachó con José Néstor Pekerman.

"En la era Pekerman no se trabajaba, en eso quiero ser clarito y firme, muy poco se trabajaba", disparó Pinto, sin pelos en la lengua.

El también extécnico de la Selección Colombia fue muy crítico con la ausencia de leyendas colombianas en el comando técnico de José Néstor Pekerman.

"A mí me dolió que Pekerman llamó a Cambiasso y no a Higuita, Pibe, Rincón o Iván Ramiro", sostuvo Pinto, que tiene en su comando técnico a un histórico como Freddy Rincón.

Sobre la llegada de Carlos Queiroz al banquillo de la selección de su país, Jorge Luis Pinto destacó la experiencia adquirida por el portugués a lo largo de su carrera. "Queiroz es un DT con amplia experiencia. No ha tenido éxito en selección, pero trabaja bien", apuntó.

No obstante, en otra entrevista, Jorge Luis Pinto mostró su disconformidad por la elección de Queiroz. "Es lógico que nos duela (que no quedara un DT colombiano). No tanto por mí, porque yo ya dirigí a Colombia y he estado en otras selecciones. Lo digo más porque había gente con méritos, como Juan Carlos Osorio, Luis Fernando Suárez o Reinaldo Rueda. Creo que ellos merecían su oportunidad, pero la verdad es que los dirigentes no creen en los técnicos colombianos", sentenció.

EL DATO:

Jorge Luis Pinto fue seleccionador de Colombia entre 2007 y 2008.