Neymar podría ser duramente sancionado por la UEFA

La sorpresiva eliminación del PSG de la Champions League no fue fácil de digerir para Neymar, quien explotó y criticó duramente al árbitro del partido y al videoarbitraje (VAR).

'Ney' publicó en su Instagram que la actuación del árbitro Skomina fue "una verguenza" para luego manifestar que el "penal no existe". Sobre el VAR dijo que "ponen a cuatro hombres que no entienden de fútbol para que vean el lanzamiento y eso no existe”.

Estas declaraciones han sido visualizadas por la UEFA, que evalúa abrirle un expediente y, de considerarlo necesario, sancionarlo hasta con tres partidos. Lo más probable es que el próximo 28 de marzo se decida la medida a tomar en la reunión de la Comisión de Etica y Disciplina.

Si la UEFA interpreta sus palabras como un lenguaje abusivo o insulto al árbitro principal le podrían caer de dos o hasta tres partidos que se acumularían para la próxima temporada y que se cumpliría en la fase de grupos.

Cabe recordar que la UEFA ya ha castigado a Lovren por una situación similar. El jugador croata cargó contra Sergio Ramos y España tras el partido por la Liga de Naciones.

EL DATO: Neymar sigue sin pasar de los cuartos de final de la Champions League desde que llegó al PSG.