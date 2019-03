Yotún reveló cómo hizo para eludir a Santamaría y anotar en México

Yoshimar Yotún se estrenó en las redes con camiseta del Cruz Azul en la victoria por 2-0 sobre el Atlas de Anderson Santamaría, a quien dejó en ridículo cuando anotó su tanto.

'Yoshi' eludió a dos rivales en su camino hacia el gol, y uno de ellos fue justamente su compañero en la selección peruana. Así lo explicó ante los medios.

“Yo voy para adentro y me sale Santamaría que me conoce de la selección (peruana). Sabe que nunca me voy para la derecha, y en este caso me fui para la derecha, le pegué y salió un bonito gol”, precisó Yotún post partido.

Mientras el ex Orlando City de la MLS declaraba apareció Santamaría y ambos se dieron un abrazo de despedida. “Nos conocemos de la selección, hemos compartido el Mundial. Es un gran amigo”, agregó el volante.

EL DATO: Yoshimar Yotún y Anderson Santamaría fueron convocados por Ricardo Gareca para los amistosos contra Paraguay y El Salvador en Fecha FIFA.