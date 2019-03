Rosario Central vs Universidad Católica EN VIVO │ Copa Libertadores

PREVIA - ROSARIO CENTRAL VS UNIVERSIDAD CATÓLICA EN VIVO:

Rosario Central vs Universidad Católica EN VIVO │ Mañana miércoles el 13 de marzo a las (7:30 p.m. - HORA PERUANA) en Chile estarán jugando la Universidad Católica y Rosario Central en el 'Estadio San Carlos de Apoquindo', en un partidazo que es correspondiente a la fecha 2 en Copa Libertadores, específicamente Grupo H.

Rosario Central vs Universidad Católica EN VIVO │ Rosario Central estará buscando su primera victoria en la Copa Libertadores 2019, y qué mejor ante un rival de jerarquía, pero su presente no es el mejor y eso también los motiva para hacer las cosas bien. En la Superliga Argentina no han podido levantar su cabeza y continúa demostrando un nivel sumamente discreto.

Mientras que por el torneo intercontinental, solo consiguió empatar ante el Gremio (brasileño) como local en el 'Estadio Gigante de Arroyito', pero la gran figura en el conjunto 'canalla' terminó siendo el portero Ledesma, con atajadas muy destacadas y generando una seguridad hasta intimidante para el 'Verdao'.

Mientras que la Universidad Católica llega muy golpeado a este partido porque en su partido de estreno en Copa Libertadores, sufrió una goleada ante la oncena paraguaya de Libertad por un resultado contundente de 4-1. El equipo 'cruzado' mostró diversas falencias que ajustará si quiere lograr la clasificación a octavos de final, el trabajo es arduo.

La cuenta internacional informativa de EFE hizo una reseña de lo que será este duelo entre chilenos y argentinos en terreno de San Carlos de Apoquindo: "El actual campeón del fútbol chileno tiene la oportunidad de enderezar el rumbo en el grupo H ante un rival que en la primera jornada del torneo continental empató a uno contra el Gremio brasileño y que lleva doce partidos oficiales sin lograr un triunfo".

POSIBLES ALINEACIONES - ROSARIO CENTRAL VS UNIVERSIDAD CATÓLICA:

XI ROSARIO CENTRAL: Ledesma; Molina, Barbieri, Cabezas, Rizzi; Allione, Rinaudo, Gil, Camacho, Becker; Zampedri.

🇦🇷🇺🇦 ¡Tres Canallas a la Sub 20 de @Argentina!



González, Villagra y Lo Celso se suman al Seleccionado Juvenil.https://t.co/RKBxC8m0wy pic.twitter.com/JyykQaxVpL — Rosario Central (@CARCoficial) 12 de marzo de 2019

XI UNIVERSIDAD CATÓLICA: Diburo; Magnasco, Kuscevic, Huerta, Cornejo; Aued, Carreño, Fuenzalida, Pinares; Buonanotte; Puch.

🗣 "Tenemos que tomar un rol protagónico" ⚽

Hoy fue el turno de Valber Huerta de atender a la prensa 🎙

🆚 @CARCoficial

🏟 Debut @Libertadores en San Carlos

⚽ La preparación para esta semana

Revisa más 👇https://t.co/xKvS61ytav — Universidad Católica (@CruzadosSADP) 12 de marzo de 2019

GUÍA TV - COPA LIBERTADORES │ ROSARIO CENTRAL VS UNIVERSIDAD CATÓLICA:

Argentina: FOX Sports 2 Cono Sur, Fox Sports 2 Argentina, FOX Play Sur

Barbados: FOX Play Sur

Bolivia: FOX Sports 2 Cono Sur

Brasil:Fox Sports 2 Brazil

Canadá: DAZN, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Colombia: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Curacao: FOX Play Sur

Ecuador: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand

Paraguay: FOX Sports 2 Cono Sur

Perú: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Trinidad y Tobago: FOX Play Sur

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

¿DÓNDE VER EN VIVO ONLINE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA VS ROSARIO CENTRAL?

