Joachim Löw lanza un dardo a Marc-André Ter Stegen

Joachim Löw empezó a encender las redes sociales con lo último que acaba de decir sobre la portería de la Selección de Alemania. No caben dudas de que tiene dos cancerberos de jerarquía como lo son Marc-André Ter Stegen y Manuel Neuer. El primero es titular indiscutible y figura en el arco del Barcelona de España, pero el arquero del Bayern Múnich -a pesar de haber estado lesionado gran parte del 2018- será siempre titular en la selección teutona.

Y así lo dio a conocer el mismísimo Joachim Löw en conferencia de prensa esta mañana, cuando dejó en claro que para él solo hay un arquero en Alemania y ese es Manuel Neuer. Sin embargo, no fue tan duro con sus palabras y dijo que sí le dará algunas oportunidades a Ter Stegen en lo que resta de este año. "No he cambiado para nada en mi opinión. Manuel Neuer es mi portero titular", fueron las primeras palabras que dijo al respecto.

Siguiendo en su discurso, se defiende en que lo dijo hace algunos meses y lo volvió a repetir ahora. "Lo dije en noviembre y lo he dicho recientemente, es el número uno y es nuestro capitán. Este año tendremos partidos clasificatorios y algunos amistosos. Es cierto que Ter Stegen juega en un gran club, es top mundial y tendrá sus oportunidades a lo largo de este año. Le daré opciones de jugar y veremos qué pasa".

"Manuel Neuer tendrá que jugar partidos como lo ha venido haciendo con nosotros, ya lo sabe. está claro, obviamente habrá competencia en todos los puestos, pero, al menos, de momento, en la portería, tengo que decir que Manuel Neuer es nuestro portero titular", dejó en claro a los medios de prensa que se acercaron a la conferencia que dio esta mañana el director técnico teutón Joachim Löw.