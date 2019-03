Tuchel, a los ultras: "No tenemos que disculparnos por la Champions"

La eliminación en la Champions League todavía duele en París. Precisamente en los ultras del PSG, que dejaron sentir su molestia en el partido ante el Olympique de Marsella en el Parque de los Príncipes. Los fanáticos radicales ingresaron pasado el primer cuarto de hora a modo de protesta y dejaron pancartas contra los jugadores como mensajes como "No nos olvidamos" o "Respeto por la institución".

En rueda de prensa, el DT Thomas Tuchel ya dejó en claro que no comparte las protestas ni los mensajes de los ultras en redes sociales. "Según mi opinión, no nos lo merecemos y no ayuda", afirmó.

En las horas posteriores, el técnico del PSG subió la apuesta y su respuesta no dejará indiferente a los hinchas radicales. “No tenemos que disculparnos, somos los primeros decepcionados", sentenció.

Eso sí, Tuchel consideró como "un accidente" el resultado ante el Manchester United y no negó su responsabilidad. "Si pierdes un partidos de los grandes -y nosotros lo perdimos- debes asumir que hablarán de ti", puntualizó.

Ahora bien, falta saber cuál será la respuesta de los ultras a las palabras del DT del PSG, que está muy cerca de extender el contrato de Tuchel hasta el 2021.

EL DATO:

PSG venció 3-1 al Olympique de Marsella con goles de Mbappé y Di María (2), y le sacó 20 puntos al sublíder Lille con 27 unidades todavía en juego.