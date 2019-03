Madre de Rabiot arremete contra PSG: “Mi hijo es un prisionero. A otros se les permite ir a los carnavales”

Adrien Rabiot ha sido uno de los grandes protagonistas de los últimos mercados de pases, pues clubes como Barcelona o Real Madrid habían preguntado por él. Sin embargo, ante su negativa de renovar con el PSG, la directiva le "puso la cruz” y lo ha alejado de las canchas hasta termine su contrato el próximo 30 de junio.

La madre del joven volante, que tampoco fue convocado a la selección francesa para el Mundial de Rusia 2018, ofreció una reveladora entrevista al diario local “L’Equipe”. En esta, la también representante de Rabiot, acuso al club parisino de maltratar profesional y psicológicamente al deportista.

Y es que el conjunto ‘galo’ ha apartado totalmente del equipo al mediocampista de 23 años e incluso le ha prohibido entrenar en el gimnasio de la institución. La mamá de Adrien dio a conocer también que su hijo aún no ha firmado ningún contrato de ningún club, tal y como decía los dirigentes.

“Mi hijo es un prisionero del PSG, un rehén. Pronto le darán pan seco y agua, y lo meterán en la mazmorra. Ha pedido que se respete su contrato y poder cumplirlo y ahora se le niega el acceso a la ciudad deportiva. Le sancionaron por no viajar a Catar cuando se murió su abuela y su padre estaba moribundo”, sostuvo.

“Adrien se entrena, pero no quiero decirte dónde, con quién y cómo. Pero claro que se entrena. Él está obligado. Un futbolista de alto nivel como él, que no está lesionado, no puede quedarse trece días sin entrenarse. Y como el acceso a Saint-Germain le está totalmente prohibido, fue necesario organizarlo”, agregó Véronique Rabiot.

“En el club se sanciona a los jugadores que llegan seis minutos tarde a una charla de un partido y, en cambio, a otros se les permite viajar por el mundo e ir a los carnavales", concluyó.

EL DATO

La última vez que Adrian Rabiot jugó un partido con el PSG fue el pasado 11 de diciembre del 2018 en la Champions League.