Toni Kroos habló sobre el bajón futbolístico que ha tenido el Real Madrid

El Real Madrid no viene haciendo una buena temporada. En una sola semana quedó eliminado de la Champions League, de la Copa del Rey y prácticamente agotó sus oportunidades de ganar la Liga Santander. Ante esta situación hubo un cambio de director técnico ya que destituyeron a Santiago Solari y trajeron de vuelta a Zinedine Zidane. Uno de los futbolistas que habitualmente arranca como titular es Toni Kroos. El volante alemán habló sobre lo que viene pasando en la 'Casa Blanca'.

"Es cierto que esta temporada con el Real Madrid hemos tenido luces y sombras... Quizá más sombras de las que estamos acostumbrados", fueron las primeras palabras de Toni Kroos, volante que se encuentra con la Selección de Alemania, en conferencia de prensa. Kroos sabe que tienen que cambiar el chip y tratar de ganar todos los partidos que restan de la Liga Santander para quedar lo más alto posible en la clasificación.

También admitió que es normal que esto esté sucediendo luego de haber tenido tres temporadas llenas de éxito, donde el Real Madrid ganó absolutamente todo. "Después de estar últimas temporadas, es normal lo que nos ha pasado. Veníamos de tres años increíbles". Toni Kroos sabe que el bajón es producto al cansancio que tienen luego de haberlo ganado todo en Europa. Tres Champions League, una Liga Santander, tres Mundiales de Clubes y más.

Toni Kroos hizo mea culpa y prometió que seguirán trabajando duro para cerrar bien el curso. Además, dijo que no va a cambiar su estilo de juego. "Es cierto que esta temporada no han salido las cosas como hubiéramos querido. Ahora hay que seguir trabajando y mirando hacia delante. Nadie va a poner en duda mi estilo de juego en este mundo del fútbol, me siento bien".