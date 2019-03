¿Messi o Maradona? Los cracks mundiales de todos los tiempos eligieron

La eterna lucha entre los dos futbolistas argentinos más importante del balompié 'albiceleste' parece que nunca tendrá final. La pregunta siempre es "Diego Armando Maradona o Lionel Messi", realizamos un recuento de las declaraciones emitidas por los mejores jugadores del mundo sobre esta temática. Te sorprenderás con sus predilecciones.

Aquí te dejaremos un compilado importante sobre esta situación, donde ponen a Lionel Messi sobre Diego Armando Maradona, como también en viceversa. Son opiniones muy provechosas, porque lo dicen actuales jugadores de élite, ex cracks mundiales y también personalidades futbolísticas con mucho peso en el público general.

LIONEL MESSI VS DIEGO ARMANDO MARADONA ¿QUIÉN FUE MEJOR? │ MANO A MANO:

Zico: "Creo que Maradona jugaba un fútbol más competitivo. Jugaba siempre con un marcador individual. Pero Maradona dio mucho por Argentina. Fue campeón del mundo. Maradona siempre destacó en las grandes competiciones. Incluso cuando Argentina no era la favorita".

Diego Maradona: "Messi es lo mejor que vi en mis 56 años y le agradezco todos los días a Dios que sea argentino".

Pelé: "Para mí, Maradona fue uno de los mejores jugadores que ha habido. Si usted me pregunta, ¿fue mejor que Messi? Fue mucho mejor".

Alex Ferguson: "La carrera de Maradona en lo más alto del fútbol fue solo de unos pocos años, por eso Messi es mejor que él".

Gabriel Batistuta: "Para mí, Diego fue el mejor de todos. Maradona representa al argentino en muchas cosas, no solo en el fútbol. Es el primero que nos ha llevado a las estrellas, ganando la Copa del Mundo, fue algo fuera de lo común. Encima carismático".

Sergio Ramos: "Para mí Maradona es un grande, un crack, y lo respeto mucho. Sin embargo, en Argentina saben que Maradona está a años luz del mejor jugador argentino, que para mí es Leo Messi".

Romario: "Las personas debaten sobre quién es mejor, Maradona o Messi. Maradona continúa siéndolo por lo que hizo con la selección de Argentina"

Daniel Alves: "Quieren comparar a Messi con Maradona, pero no se los puede comparar. ¿Cuántos Balones de Oro tiene Maradona?".

Luis Figo: "Maradona fue el mejor de la historia".

Vicente Del Bosque: "Messi es el mejor jugador, tiene vicio por jugar a fútbol. Es un jugador que ha jugado en la calle y eso no se forma, es algo innato. Es el mejor de la historia".

Juan Román Riquelme: "Maradona para mí es único, es el más grande de la historia. Yo me críe con Maradona. Verlo hacer la entrada en calor ya estaba, te podías ir a bañar tranquilo. Hacía cosas que no las va a hacer nadie. Daba toques con una botella, con una naranja".

Eden Hazard: "No hay dos mejores jugadores de la historia. Solo hay uno y es Leo Messi".

Zlatan Ibrahimovic: "Maradona ganó la Copa del Mundo y para mí es el mejor de la historia. Pero Messi ganó mucho más que él. ¿Esto lo hace un mal jugador a Maradona? Para nada".

Andrés Iniesta: "Es el mejor de toda la historia. Tiene todos los registros: con la cabeza, la derecha, la izquierda. No he visto a nadie hacer lo que hace él en un campo de fútbol y no solamente un año: lleva 15 años haciéndolo".

Y tú ¿con quién te quedas? Solo debes escoger uno.

EL DATO:

Lionel Messi llega a los 80 goles con la Selección Argentina, Diego Armando Maradona marcó 68. 'El Pibe de Oro' tiene un Mundial, mientras que 'La Pulga' aún lucha por conseguirlo.