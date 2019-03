Juan Diego Gutierrez y Luis Perea felices de reencontrarse en Canadá

Años atrás muchos clubes del fútbol peruano querían tenerlos en sus filas, hoy se encuentran en Canadá buscando ganarse un nombre en aquel país. Estamos hablando del atacante colombiano Luis Perea y el habilidoso volante Juan Diego Gutiérrez.

Los futbolistas en mención coincidieron alguna vez en la San Martín, por lo que este dato no pasó desapercibido para su actual club, el HFX Wanderers, fundado nada menos que el año pasado y que está pronto a cumplir su primer año de vida institucional.

"Estoy muy feliz de volver a jugar con Luis (Perea) porque creo que con él podemos conseguir cosas importantes para el club. Es un gran jugador y una buena persona", declaró Gutiérrez.

Además, 'Guti' también habló que ya está listo al tener todo en regla para debutar: "Estoy muy bien ahora porque había demorado en llegar mis papeles pero ya puedo jugar. Estoy con mucha expectativa para esta temporada".

Por su parte, el colombiano no dudó en llenar de elogios al exfutbolista de Universitario: "Me siento bien porque con él en el equipo sé que voy a tener más chances de anotar". El delantero de 32 años acotó que "Es bueno volver a verlo. Es un creador y es muy bueno tenerlo para nosotros".

Cabe mencionar que el último equipo de Juan Diego Gutiérrez fue el Sport Rosario donde no le fue tan bien ya que los rosarinos terminaron perdiendo la categoría, mientras que Perea estuvo el año pasado en La Equidad de su país. El atacante no se consolidó y decidió cambiar de aires.

HFX Wanderers es uno de los siete equipos que participará por primera vez en la historia de la Premier League de Canadá que será la Primera División de aquel país buscando una mayor competitividad y mejora en el talento futbolístico.

🌊 Guti has touched down in Halifax! He’s reunited with Luis Perea and “just happy to be here.”



🗞 Read the full story here: https://t.co/x5lH4bM8cc pic.twitter.com/psgz2DPF2c