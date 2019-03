Santos vs Corinthians EN VIVO por la primera semifinal del Campeonato Paulista

La escuadra de Santos visitará este domingo 31 de marzo al conjunto de Corinthians en el Arena Corinthians, Sao Paulo a las 14:00 (peruana) EN VIVO ONLINE LIVE STREAMING por la primera semifinal del Campeonato Paulista, la cuál será transmitida por Premiere FC Brasil.

A pesar de la ausencia de ‘Aladino’, los dirigidos por Jorge Sampaoli dejaron en el camino al RB Brasil y avanzaron a semifinales del Campeonato Paulista. No obstante, el camino al título ahora se pone más complicado, pues tendrán que enfrentar al poderoso Corinthians. “Muy bien, contento de estar aquí, de regresar”, explicó Christian Cueva en entrevista para el área de prensa del Santos.

Recordemos que un contratiempo hizo que Cueva demore más de lo esperado en unirse a las prácticas del Santos. De la misma forma, resaltó lo hecho por sus compañeros en su ausencia. “Creo que es importante lo que hicieron los compañeros al clasificar a la semifinales del Paulistao. Ahora a trabajar y a sacar, con el grupo, esto adelante”, añadió el habilidoso volante.

“Tengo la expectativa de ganar, lo más importante es aportar uno para el grupo, sin importar quien anote. Lo importante es que podamos conseguir grandes cosas. El primer paso es la semifinal en el campo de ellos (Corinthians) y tengo seguridad de que haremos un buen trabajo”, sentenció Christian Cueva. El ex Sao Paulo buscará ganarse un puesto en el equipo titular para crucial duelo.

Por su parte, Corinthians llega al duelo luego de haber despachado a Ferroviaria por la vía de los penales. Los dirigidos por Fábio Carrille tienen como principal arma en ofensiva a Vágner Love, delantero brasileño de dilatada carrera, así como la de Mauro Boselli, quien fue figura en la Liga Mx.

A venda de ingressos para o #ClássicoAlvinegro segue aberta pelo www.ingressoscorinthians, com 10% de desconto, e nas bilheterias. #AFielÉFoda



Cola no site do Coringão e confira todas as informações:https://t.co/pzpoNRt8jA