Impresionante puñetazo en el clásico escocés [VIDEO]

Celtic venció en el final al Rangers en el 'Old Firm Derby' pero eso quedó en un segundo plano ya que en una falta a favor de la visita, el futbolista inglés Ryan Kent no soportó que el capitán de los verdiblancos le esconda el balón por lo que le metió un golpe en la cara.

Escocia se paralizó una vez más para vivir un nuevo clásico de la Premiership. Sin embargo, Rangers se fue en búsqueda de la paridad en los descuentos debido al gol de James Forrest a los 86 minutos de juego que sirvió para darle los tres puntos al Celtic.

Tan solo segundos después del tanto local, el árbitro pitó una falta a favor del Rangers. Pero en su afán de quemar tiempo, Scott Brown agarró el balón para primero esconderlo y luego lanzarlo lejos de Kent, quien no le gustó el accionar de su rival.

A continuación, el exjugador del Liverpool se le acercó a Brown para propinarle un certero golpe haciendo que el mediocampista caiga aparatosamente al gramado de juego para luego retirarse de la escena como si nada hubiera pasado.

Lo más llamativo fue que el árbitro del encuentro no le mostró ni la amarilla por la agresión al autor del único gol visitante por lo que terminó jugando los 90 minutos.

Rangers no pudo conseguir un resultado positivo al caer por 2-1 ante el Celtic por la fecha 31 de la Liga Escocesa y de momento, los verdiblancos le sacaron 13 puntos de ventaja en la tabla de posiciones.

