¡Intercambian figuritas! Juventus ofrecerá a Dybala a cambio de Coutinho

Aún no termina la actual temporada y los clubes europeos ya piensan en sus nuevos fichajes para la siguiente campaña pensando siempre en ganar todos los títulos a disputar. Uno de estos equipos es la Juventus que intentará hacer un intercambio de figuritas con el Barcelona.

Según la prensa internacional, la Juventus está dispuesto a dejar salir a Paulo Dybala. El argentino ha disminuido considerablemente su rendimiento y por ello estaría buscando nuevos horizontes lejos del club italiano y probablemente sea en el Barcelona.

Sin embargo, la Juventus no se opondrá a su salida, sino que entrarán a negociar con el Barcelona para pedir la cesión de Coutinho. Y es que, el brasileño llegó con el cartel de estrella, pero con el correr de los partidos, no se ha acomodado ni ha rendido lo esperado y las críticas no se hicieron esperar.

Por ahora, el primer inconveniente es el aspecto económico. Los blaugranas quieren recuperar lo invertido por Coutinho cuando se lo llevaron del Liverpool, pero la Juventus tampoco hará locuras por ficharlo al brasileño. El plan del Barcelona es juntar a Messi con Dybala.