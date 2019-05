¡El nuevo engreído! la estrategia del Real Madrid para convencer a Christian Eriksen

Es el nuevo engreído del Real Madrid. Hace unos meses atrás, Christian Eriksen se convirtió en una obsesión para la casa blanca. Con el pasar del tiempo y soltando unos cuantos miles de euros, Florentino Pérez puede salirse con la suya.

El mediocampista de los 'Spurs' se encuentra concentrado en disputar la final de la Champions League ante Liverpool, por esta razón evitó referirse sobre su futuro. Eriksen quiere levantar la 'Orejona' con el Tottenham y después hacer oficial su pase al Real Madrid.

Pero eso no significa que en Santiago Bernabéu no piensen en Eriksen. Real Madrid no quiere que el jugador de los 'Spurs' se les escape, por ello están preparando todo para que el mediocampista se sienta feliz en su estadía en el cuadro blanco.

Según Defensa Central, Reguilón no seguirán en el cuadro blanco, el jugador no convenció a Zidane y deberá buscar un nuevo equipo para siguiente temporada. Con la salida del volante, quedaría un puesto en el plantel y el dorsal número '23' estaría libre.

Ese número se le entregaría a Eriksen. Sin mayor reclamos, los dirigentes españoles quieren que el danés se sienta como en casa en el Real Madrid, por esta razón están dispuesto a brindarle su número favorito.