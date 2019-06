Todos los partidos [EN VIVO] para HOY 8 de junio del 2019

Partidos de hoy sábado 8 de junio, transmisión Fútbol EN VIVO: Liga 1 Movistar, Mundial Sub-20 2019, Mundial Femenino y la próxima Copa América 2019. La agenda futbolística está recargada, con duelos en las Eliminatorias Eurocopa 2020 y Amistosos Fecha FIFA. Mira los partidos EN VIVO de hoy.

Principales partidos del 8 de junio de 2019

1:45 p.m. Francia vs Turquía

1:45 p.m. Italia vs Grecia

3:30 p.m. Sporting Cristal vs Binacional

Liga 1 Movistar

Sporting Cristal y Binacional protagonizarán el partidazo de la última fecha del Torneo Apertura. Con el título resuelto la fecha pasada, se perdió un poco la emoción que estaba ganando el duelo en las últimas semanas, sin embargo, aquello no quita la expectativa de ver jugar al primer y segundo clasificado de la Liga 1.

Otros duelos de la jornada sabatina del Torneo Apertura serán el Municipal vs Mannucci, Sport Boys vs Sport Huancayo y Cantolao vs Melgar.

Eliminatorias Eurocopa 2020

La fecha 3 de la fase de clasificación a la Eurocopa 2020 sigue su curso este sábado con duelos interesantes como el Croacia vs Gales, Bélgica vs Kazajistán, Bielorrusia vs Alemania, Italia vs Grecia y el Francia vs Turquía.

Mundial Sub-20 2019

El Mundial de Polonia no para y este sábado se conocerán a los últimos semifinalistas. ¿Podrá Ecuador seguir imparable ante una Estados Unidos que dejó en el camino a la favorita Francia? Corea del Sur y Senegal, por su parte, aspiran a colocarse entre los cuatros mejores del campeonato.

Mundial Femenino

Tras la goleada de la anfitriona Francia por 4-0 ante Corea del Sur en la inauguración, la Copa Mundial Femenina sigue su curso con el otro partido del Grupo A, Noruega vs Nigeria, y los del Grupo B, Alemania vs China y España vs Sudáfrica.