Todos los partidos [EN VIVO] para HOY 9 de junio de 2019

Partidos de hoy domingo 9 de junio, transmisión Fútbol EN VIVO: Liga 1 Movistar, Mundial Sub-20 2019, Mundial Femenino y la próxima Copa América 2019. La agenda futbolística está recargada, con duelos en las Eliminatorias Eurocopa 2020 y Amistosos Fecha FIFA. Mira los partidos EN VIVO de hoy.

Principales partidos del 9 de junio de 2019

1:00 p.m. Venezuela vs Estados Unidos

1:45 p.m. Portugal vs Holanda

4:00 p.m. Perú vs Colombia

Copa América Brasil 2019 y amistosos

Cada vez falta menos para que comience la Copa América y las diversas selecciones sudamericanas sostendrán sus últimos amistosos para llegar de la mejor forma a su debut. La Selección Peruana recibirá a Colombia en el Monumental esperando despedirse de su hinchada con una victoria.

UEFA Nations League

Portugal, con un intratable Cristiano Ronaldo, dejó en el camino a Suiza tras vencerlo por 3-1 y clasificó a la final de la UEFA Nations League en donde enfrentará a la Holanda de Van Dijk.



Torneo Esperanzas de Toulon

Se juega la última fecha de la fase de grupos del Torneo Esperanzas de Toulon. La Selección Mexicana Sub 22 necesita ganar sí o sí a su similar de China si quiere seguir con vida en Europa. El otro partido del grupo será entre la eliminada Bahréin Sub 23 e Irlanda Sub 21, actual líder.