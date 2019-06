Italia vs Ucrania EN VIVO: chocan por las semifinales del Mundial Sub 20

Italia vs Ucrania EN VIVO se enfrentan por las semifinales del Mundial Sub 20 ONLINE desde las 10:30 a.m. (hora peruana). El encuentro se desarrollará en el Estadio GOSiR y podrás seguir el minuto a minuto a través de Libero.pe.

Italia vs Ucrania EN VIVO | Partidazo europeo por el pase a la final del Mundial Sub 20 en donde el cuadro de la azurra llega con el mejor de los ánimos tras dejar en el camino a la Selección de Mali tras vencerlo 4-2.

#U20WC🏆



The celebrations after #ItalyMali as the #Azzurrini made it to the semi-final that will take place on Tuesday against #Ukraine 🇺🇦!pic.twitter.com/1N4syGmagM#VivoAzzurro