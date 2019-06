Gareth Bale dejaría el Real Madrid por oferta del Bayern Múnich

El Bayern Múnich no quiere quedarse atrás en los megafichajes de temporada en Europa. Según el diario británico The Sun, el conjunto bávaro planea el préstamo por una año del internacional galés Gareth Bale, actual jugador del Real Madrid que ya no tendría espacio en el plantel de Zinedine Zidane por el reciente llegada del belga Eden Hazard. El mejor equipo de la Bundesliga está dispuesto a pagarle el salario que percibe en España.

Los medios españoles informaron que el sueldo de Gareth Bale por temporada es de 15 millones de euros, unos 16 millones de dólares aproximadamente, y esa es la enorme cantidad que tendría que gastar el Bayern Múnich.

"El Bayern Múnich está dispuesto a pagar todos los salarios de Gareth Bale como parte de un contrato de préstamo de un año del Real Madrid de acuerdo al portal británico The Sun. Según los informes, gana alrededor de 400 mil euros por semana, lo que definitivamente parece demasiado para la estructura salarial del Bayern", escribió el periodista Ronan Murphy de Goal.

