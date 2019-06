Uruguay y su historial contra equipos asiáticos de cara al duelo con Japón

Uruguay empezó con pie derecho la Copa América tras una contundente victoria por 4-0 ante Ecuador, compartiendo la cima del Grupo C con Chile. No obstante, el camino hacia la clasificación a cuartos todavía no termina y los “charrúas” se enfocan en su segundo encuentro contra Japón, una selección que conocen muy bien.

El máximo campeón de la Copa América ha disputado a lo largo del siglo XXI un gran número de duelos contra selecciones de Asia, a diferencia de los demás conjuntos sudamericanos. Uruguay ha tenido 19 choques con países orientales, de los cuales 15 terminaron en victoria, 2 en empate y 2 en derrota, sumando un balance positivo desde el 2007.

Además, profundizando sobre el encuentro entre el elenco celeste contra Japón, los dirigidos por Óscar Washington Tabárez se han visto las caras con los nipones en cuatro ocasiones, todos amistosos, de los cuales Uruguay se llevó el triunfo en 3 duelos y Japón en 1, el último que disputaron en 2018.

Uruguay ya se encuentra en Porto Alegre, donde realizó su primer entrenamiento en el complejo Luiz Carvalho de Gremio de cara a su partido por la segunda fecha de la Copa ante Japón.

El comando técnico “charrúa” deberá determinar al elegido para reemplazar a Matías Vecino, quien sufrió un desgarro en la goleada contra Ecuador. Lucas Torreira, del Arsenal, sería el indicado.

La selección uruguaya se enfrentará a Japón el jueves 20 de junio a las 6:00 p.m. en el Arena do Gremio. Posteriormente, el conjunto celeste culminará la fase de grupos contra Chile el lunes 24 de junio a las 6:00 p.m. en el Estadio Maracaná.