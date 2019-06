Con goles del "Kun" Agüero y Lautaro Martínez, Argentina venció 2-0 a Qatar y clasificó a cuartos de la Copa América 2019 [VIDEO]

Argentina respira cuartos de final en la Copa América 2019. En el mejor partido de la "Era Scaloni", la Albiceleste logró imponerse por una diferencia de 2-0 a su similar de Qatar en el Arena de Gremio, de la ciudad de Porto Alegre, y así alcanzó el segundo lugar en la tabla del grupo B. Los tantos fueron de Lautaro Martínez y Sergio "El Kun" Agüero, mientras que Lionel Messi hizo un partido aceptable. El viernes 28 de junio, se enfrentarán ante Venezuela en el Morumbi.

Lautaro aprovechó un regalo catarí a los 4 minutos para abrir el marcador y el "Kun" resolvió una buena jugada personal con un disparo cruzado, en el 82. Entre medias, Argentina tuvo el control del juego, pero no fluidez y Qatar apenas inquietó.

La constancia de Sergio Agüero tuvo premio en el minuto 82 cuando recogió el balón con metros por delante e inició una de esas carreras que tanto suele hacer en el Manchester City para irse en velocidad de los defensas y poner un disparo raso y cruzado con el que sentenció el triunfo para la Albiceleste y aseguró la fiesta en las tribunas.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo B

Colombia: 9 puntos (Cuartos de final)

Argentina: 4 puntos (Cuartos de final)

Paraguay: 2 puntos (Eliminado)

Qatar: 1 punto (Eliminado)

MINUTO x MINUTO EN VIVO: Argentina vs Qatar

Sigue todos los detalles del Argentina vs. Qatar.

SEGUNDO TIEMPO

Minuto a minuto.

92' ¡Fin del partido! Argentina clasifica directo a los cuartos de final de la Copa América.

91' Centro de Paulo Dybala es rechazo por la defensa qatarí.

90' Argentina domina con tranquilidad y está asegurando el segundo lugar del grupo B.

¡Atención! Tras revisar el VAR. Anulan el penal para Colombia.

¡Atención! Hay penal para Colombia.

88' Tiro libre para Argentina.

Repetición del gol de Sergio Agüero.

¡Gol de Argentina! Lo hizo Sergio Agüero

82' ¡Por fin! De tanto intentar, se le abrió el arco a Sergio Agüero. ¡Golazo! ¡Gol de Argentina! Argentina ya pisa los cuartos de final de la Copa América.

🇦🇷⚽ ¡GOOOOOL DE ARGENTINA! ⚽🇦🇷 ¡Agüero, Agüero, Agüero! Gran carrera y mejor definición para anotar el gol de la tranquilidad y la clasificación a cuartos 👊#CopaAmerica #CopaAmericaDIRECTV 🏆 pic.twitter.com/EmsIvXICJH — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) 23 de junio de 2019

80' Se recupera Argentina. Lo intenta Lionel Messi. Sin problemas por el portero.

79' Tiro libre para Qatar.

77' Disparo de Paulo Dybala se va por encima del travesaño.

76' Cambio en Argentina: Entra Paulo Dybala por Lautaro Martínez.

72' ¡Increíble! Lionel Messi acaba de manda el balón al cielo. La recibió solo en el punto de penal y su remate salió fuera de la cancha. En el Barcelona las mete todas.

71' El árbitro dice que no pasó nada. Sigue el partido entre Argentina y Qatar.

70' Sergio Agüero cae dentro del área de Qatar. Se pide penal.

El VAR anula gol de Colombia

¡Atención! El árbitro anuló el segundo de Colombia. Paraguay pierde 1-0.

69' Jugador de Qatar recibe atención médica

66' Tiro libre para Argentina.

¡Gol de Colombia!

¡¡¡¡Atención!!!! Gol de Colombia. Lo hizo Luis Fernando Díaz. Paraguay pierde 2-0.

62' Sergio Agüero vuelve a fallar. El delantero del Manchester City se ha perdido como cinco goles en el arco de Qatar.

61' ¡Otra vez! Sergio Agüero se vuelve a fallar otro gol. Su remate se fue interceptado por el portero. ¡Córner para Argentina!

61' ¡Tremenda reacción del portero de Qatar ante el cabezazo de Sergio Agüero!

60' Despeja la defensa de Qatar. ¡Hay nuevo tiro de esquina para Argentina!

59' Disparo de Sergio Agüero pega en un defensor. ¡Córner para Argentina!

55' Centro de Saravia es rechazado por la defensa de Qatar. Presiona Argentina.

51' El centro de Lionel Messi es rechazado por la defensa de Qatar.

50' Fantasía de Lionel Messi en el mediocampo. A Almoez Ali no le queda otra que derribarlo y se gana la tarjeta amarilla. Tiro libre para Argentina.

48' Remate de Sergio Agüero no lleva mucha fuera y es controlado por el meta qatarí.

47' El centro de Hasan Alhaydos termina en las manos de Franco Armani.

46' Falta contra Akram Afif. Tiro libre para Qatar.

46' ¡Comenzó el segundo tiempo!

Resumen del primer tiempo. Argentina empezó dominando las acciones, mientras que Qatar apostaba por la contra. Un error defensivo fue bien aprovechado por Lautaro Martínez para colocar el 1-0 a favor de la Albiceleste en el Arena de Gremio. No obstante, el campeón de Asia adelantó sus líneas y comenzó a crear situaciones de peligro en el arco de Armani. La mejor estuvo en los pies de Bassam. Su disparo impactó en el palo derecho y por poco sucedía el empate. Con este resultado, el equipo dirigido por Lionel Scaloni está clasificando como segundo del grupo B. El tridente Messi, Agüero y Lautato está dando resultados. Cabe mencionar que Colombia viene derrotando a Paraguay.

#CopaAmerica

Finalizó el primer tiempo

Argentina 1 vs Qatar 0

Gol de L. Martínez a los 4 minutos pic.twitter.com/8Aa5DZEdGi — ADN MILLONARIO (@ADNVencedorCARP) 23 de junio de 2019

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

45' ¡Fin del primer tiempo!

45' ¡¡¡El disparo de Bassam chocó en el palo!!!! Se vuelve a salvar Argentina.

44' Tiro libre a favor de Qatar.

42' Tarjeta amarilla para Giovani Lo Celso.

39' Alhaydos se falla un gol increíble. Pudo ser el empate. El partido se hace de ida y vuelta. Argentina no está muy cómodo.

39' ¡No puede ser! Lautaro Martínez no pudo definir estando a un metro. ¡Se salva Qatar!

38' Nicolás Otamendi logró conectar un cabezazo dentro del área. Sin embargo, su remate se fue elevado.

36' Tiro libre a favor de Qatar.

34' El centro de Lionel Messi es rechazado por el meta de Qatar. Antes hubo falta del Kun Agüero. Argentina sigue con la ventaja de 1-0 y, por ahora, clasifica segundo en la Copa América.

Así va la tabla del grupo B de la Copa América [Tiempo real]

Colombia: 9 puntos

Argentina: 4 puntos

Paraguay: 2 puntos

Qatar: 1 punto

33' Tiro libre para Argentina.

31' ¡Córner a favor de Qatar! Argentina tiene problemas para salir.

30' Contragolpe de Qatar. Uffffffff...... Lo que se acaba de perder Pedro. Argentina se salva una vez más. ¡Pudo ser el empate!

¡Gol de Colombia!

¡Atención! Hay gol de Colombia. La selección de Queiroz está ganando 1-0 a Paraguay. Este resultado conviene mucho a Argentina.

28' El árbitro decide saque de meta a favor de Argentina.

28' Ocho jugadores de Qatar en campo de Argentina. ¡Córner para el conjunto asiático! ¡Cuidado!

26' Qatar ha salido de su territorio y va con todo en busca del empate. Argentina espera para el contragolpe. Remate de Pedro Correia no caussa peligro.

24' Tiro de esquina a favor de Argentina.

21' ¡No puede ser! Sergio Agüero remata cruzado y el balón se va cerca del palo izquierdo del arco de Qatar. ¡Era el segundo para la Argentina!

¡Gigante Armani! Argentina se salva

17' ¡Dios mío Armani! Qatar por poco anota el empate. Hasan Alhaydos quiso hacer un sombrerito y el meta la adivinó se salvó Argentina.

15' Cabezazo de Nicolás Otamendi se va fuera del campo.

14' Remata de De Paul chocó en un jugador qatarí. Tiro de esquina para Argentina.

12' Sergio Agüero se llenó de pelota y no pudo definir el segundo gol para Argentina, que es muy superior a Qatar.

10' Falta de Tagliafico. Tiro libre para Qatar.

9' Argentina continúa presionando sobre el arco de Qatar. Lionel Messi está administrando bien los pases. Se comprende mejor con Lautaro y el "Kun" Agüero.

8' Lionel Messi habilita a Lautaro Martínez y por poco se viene el segundo.

6' ¡Atención! Ataca la selección de Qatar, pero ya recuperó Argentina. El partido se hace de ida y vuelta.

¡Gol de Argentina! Lautaro Martínez

3' ¡Gooooooool de Lautaro Martínez! Ya gana Argentina por 1-0 a Qatar. Definió en el corazón del área.

Así fue el gol de Lautaro Martínez.

GOL! Katar 0-1 Arjantin (4’ Lautaro Martinez) pic.twitter.com/4TESTNRQIi — Gol Video TV (@golvideostv) 23 de junio de 2019

3' Lautaro Martínez se falla el primer gol de Argentina.

2' Remate de Lionel Messi se va por encima del travesaño. Primera llegada de Argentina sobre el portería de Qatar.

1' Lautaro Martínez intentó desbordear por el sector izquierdo. Sin embargo, la defensa de Qatar reaccionó a tiempo.

1' Qatar espera en su territorio. La posesión en este primer minuto es de Argentina.

1' ¡Comenzó el partido!

- Himno Nacional de Qatar

- Himno Nacional de Argentina.

- Argentina acumula 6 victorias seguidas en campo neutral ante países de Asia: 3 en Copa del Mundo y 3 en amistosos.

- Lionel Messi estuvo presente en la goleada de Argentina sobre Qatar en 2005.

- Argentina ya venció a Qatar 3-0 en el único enfrentamiento entre ellos en 2005.

- Qatar se quedó con el título en su último gran torneo, la Copa Asiática 2019, ganando cada uno de sus siete partidos en el torneo. Su delantero Almoez Ali convirtió más goles (9) que cualquier otro jugador.

- Así está el vestuario de Qatar previo al partido de Argentina.

- El estadio del equipo de Grêmio, inaugurado en 2012, tiene capacidad para más de 61.000 aficionados y recibirá una de las semifinales y cuatro partidos más de la Copa América Brasil 2019.

- El otro equipo más conocido de la ciudad, clásico del tricolor Gaúcho -como se le conoce al recién mencionado- es el Internacional, cuyo estadio se encuentra a 2500 metros de distancia.

- La ciudad de Porto Alegre, ubicada a la vera del río Guaíba, es una de las más cercanas a las ciudades de Buenos Aires y Montevideo. Se destaca por su rica diversidad cultural, en tanto que su población está compuesta por descendientes de más de 20 etnias, en su mayoría, alemanes e italianos.

Alineaciones confirmadas

Argentina: Franco Armani; Renzo Saravia, Juan Marcos Foyth, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez.

Entrenador: Lionel Scaloni.

Qatar: Saad Al Sheeb, Bassam Alrawi, Pedro Miguel Correia, Salem Alhairi, Boualem Khoukhi, Hassan Alhaydos, Karim Boudiaf, Abdelaziz Hatim, Tarek Salman, Akram Afif y Almoez Ali.

Entrenador: Felix Sánchez.

- Hace pocos minutos se confirmó la formación de Argentina en el Arena de Gremio.

ARGENTINA 🇦🇷



•Armani

•Saravia Foyth Otamendi Tagliafico

•Lo Celso Paredes De Paul

•Messi Agüero y Lautaro



Los 11 para jugar en un rato vs Qatar.

Desde el vamos, poca marca frente a un equipo rápido y livianito. Lo cuentan en #CentralFox @waltersafarian y @SergioRek 🙌⚽️ — Emiliano Raggi. (@emilianoraggi) 23 de junio de 2019

- ¡Bienvenidos al minuto a minuto del Argentina vs. Qatar!

Antesala Argentina vs Qatar

El partido entre Argentina vs Qatar será transmitido gratis para el público nacional por América TV, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, Claro TV y DirecTV, y en un servicio de pago América GO Play. También el canal DirecTV Sports realizará una cobertura total para todos sus clientes por los canales 610 y 1610 y, asimismo, por DirecTV Play. En tanto, el público argentino lo hará a través de los canales de TV Pública, TyC Sports, FOX Sports y DirecTV.

En Chile, el Canal 13 -o Teletrece- y la TVN tendrá la cobertura especial para el Argentina vs. Qatar; en Argentina, la transmisión estará a cargo de la señal de TyC Sports y TV Pública; En Colombia, va por la cadena Caracol TV; en México, Azteca TV; En Estados Unidos, por Telemundo, mientras que para Asia (Japón y China) y Europa (España, Italia, Francia, Alemania e Inglaterra), el servicio de Pago Por Ver (PPV) DAZN pasará en directo los 90 minutos del juego que se desarrollará en el coloso Arena Corinthians.

Así llega Argentina al partido contra Qatar

No hay margen de error posible para la Argentina de Lionel Messi. Igual que ocurría hace un año en el Mundial de Rusia 2018 cuando tenía que ganar a Nigeria para no quedar eliminada de la fase de grupos y el defensa Marcos Rojo dio la victoria (1-2) con un tanto a cuatro minutos del final. Ahora, Qatar se presenta como un rival para no subestimar luego de lo visto en sus partidos contra Paraguay y Colombia.

Argentina llega a esta última jornada de la primera fase de la Copa América como última del Grupo B, con apenas un punto, tras haber perdido de manera contundente ante Colombia (0-2) y haber rescatado un empate frente a Paraguay (1-1) que le da vida y esperanzas para el encuentro frente a Qatar.

Una derrota ante Qatar concretaría un fracaso histórico y monumental para Argentina en la Copa América, donde en la primera fase solo quedan eliminados cuatro de los doce equipos participantes.

De hecho, Argentina nunca ha sido eliminada en la primera fase de la Copa América desde que se disputa bajo el actual formato y siempre ha alcanzado como mínimo los cuartos de final. ¿Podrá Qatar dar el batacazo histórico en el Arena de Gremio?

Un empate contra Qatar dejaría a Argentina al borde del fracaso de la Copa América y dependerá de que Colombia ganase por al menos dos goles a Paraguay en el otro partido del grupo B que se disputará de manera simultánea y así poder pasar como uno de los dos mejores terceros de la fase de grupos. Misma circunstancia si gana la selección qatarí y los guaraníes también vencen a los colombianos.

Así Lionel Messi, tan criticado en su país pero que tantas veces ha hecho menos agónica esta travesía por el desierto que Argentina inició hace unos tres años, volverá a ser la mayor esperanza de la selección Albiceleste para vencer a la amenaza de un nuevo fracaso frente a Qatar.

Para ello se avecinan nuevamente cambios drásticos en el equipo titular por parte del seleccionador Lionel Scaloni que parece no encontrar con la fórmula adecuada para que Argentina sea compacto y juegue para Lionel Messi e intenta conducir una atmósfera enrarecida de caras largas en el vestuario.

Es muy probable que Argentina varíe su esquema táctico y ponga tres delanteros, con Sergio Agüero y Lautaro Martínez como acompañantes de Lionel Messi. En el centro también puede que entre Marcos Acuña para dar músculo y carácter.

Lionel Messi el único jugador para este partido que también estuvo en el único precedente entre ambos selecciones, un partido amistoso que acabó con triunfo por Argentina por 3-0 en 2005 en Doha.

Así llega Qatar al partido ante Argentina

Argentina tendrá en frente a Qatar, el vigente campeón de Asia, una selección que ha demostrado en esta Copa América que es difícil de ganar, ya que empató contra Paraguay (2-2) y casi arranca otro punto ante Colombia (1-0) hasta que Duván Zapata marcó en los minutos finales del partido.

Qatar, dirigido por el español Félix Sánchez, participa por invitación en la Copa América para tener rodaje en grandes torneos internacionales antes de ser locales en el Mundial de 2022, tiene en sus manos dejar a la competición sin su máxima estrella, la que hace que se hable de este campeonato en todo el mundo.

En principio, Qatar saldrán al decisivo duelo ante Argentina con el mismo once que jugó los dos primeros partidos y cuyo propósito esta vez será ser la primera selección de un país no americano que logra pasar la fase de grupos de la Copa América, a lo que también aspira Japón en el Grupo C.

