Holanda vs Japón EN VIVO: por el pase a cuartos de final del Mundial Femenino.

Holanda vs Japón EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan este martes 25 de junio por los octavos de final en el Roazhon Park de Rennes. El encuentro se jugará desde las 2:00 p.m. (hora peruana) y va vía DirecTV Sports. Sigue el minuto a minuto por Líbero.pe.

Holanda vs Japón EN VIVO estarán frente a frente este martes por el Mundial Femenino. Los europeos vienen de hacer una gran fase de grupos en el cual acabaron invictos al sumar puntaje perfecto para acabar como líderes del Grupo E.

Holanda tiene una defensa de las menos batidas en lo que va del torneo. Solo acumulan dos goles en tres partidos y han demostrado que son uno de los candidatos para quedarse con el tofeo que se viene desarrollando en territorio francés.

En su última duelo por la fase de grupos, la 'Naranja Mecánica' mostró un gran nivel y venció 2-1 a Canadá con gran actuación de su defensa Anouk Dekker, quien además, fue la encargada de abrir el camino de la victoria.

La DT Sarina Wiegman confía en seguir por el buen camino y pondrá a lo mejor de su plantel para buscar su pase a cuartos de final aunque al frente tendrá a un cuadro asiático que consiguió el título en las ediciones 2011 y 2015.

Japón llega dolido a este encuentro debido a que en su último encuentro por fase de grupos no pudieron mantener el invicto ya que cayeron 2-0 y acabaron en la segunda posición del Grupo D con cuatro unidades.

Las niponas han tenido varios días de descanso y están con su plantel completo. A diferencia de la fase de grupos que tenían lesionadas, el DT Phil Neville podrá poner a su mejor once.

Nadeshiko Japan shuts out the media to prepare ahead of the round of 16 match against Netherlands at the FIFA #football https://t.co/e4Y1JryMf6