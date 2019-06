Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY 26 de junio de 2019

Partidos de hoy miércoles 26 de junio, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros por la Copa Oro 2019, el Mundial Femenino de Francia y la Copa Africana de Naciones. Mira los partidos de hoy ONLINE GRATIS.

Partidos de hoy 26 de junio

Trinidad y Tobago vs. Guyana

Panamá vs. Estados Unidos

Nigeria vs. Guinea

Uganda vs. Zimbabue

Egipto vs. RD Congo

Copa América

La Copa América se toma una breve pausa para arrancar este jueves con el primer cruce de cuartos de final. Brasil vs. Paraguay chocan en Porto Alegre en busca del primer cupo de semifinales del máximo torneo continental de esta parte del mundo.

Mundial Femenino

La Copa del Mundo Femenino Francia 2019 arranca con los cuartos de final también el jueves con el choque entre Noruega vs. Inglaterra. El viernes, Francia y Estados Unidos se verán las caras. Mientras que el sábado Italia vs. Holanda y Alemania vs. Suecia cierran esta fase.

Copa de Oro

La Copa de Oro 2019 sigue adelante con dos cruciales encuentros. Trinidad y Tobago vs. Guyana chocan en primera instancia, mientras que Panamá y Estados Unidos cierran la jornada de este miércoles.

Copa Africana de Naciones 2019

Por su parte, la Copa Africana de Naciones continua con su fase de grupos con tres cruciales encuentros.