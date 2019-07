Perú vs Brasil [EN VIVO] Horario, links y canales de Buenos Aires

Partido de hoy Perú vs Brasil vía TV Pública EN VIVO y América TV Go este domingo 7 de julio a partir de las 3.00 p.m. (hora peruana) y 5.00 p.m. (hora de Buenos Aires) se disputará la Final de la Copa América 2019 en el Estadio Maracaná, de Río de Janeiro. Paolo Guerrero buscará un nuevo gol con la Blanquirroja. Minuto a minuto EN DIRECTO GRATIS por INTERNET con los horarios, canales, alineaciones y videos de los goles por Libero.pe. Ver DirecTV.

El partido entre Perú vs Brasil será transmitido gratis para el público nacional por América TV, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, Claro TV y DirecTV, y en el servicio de pago de América GO Play. También el canal DirecTV Sports realizará una cobertura total de la Copa América para todos sus clientes por los canales 610 y 1610 y, asimismo, también se verá a través de la aplicación DirecTV Play. En tanto, el público argentino lo hará a través de los canales de TV Pública, TyC Sports, FOX Sports y DirecTV.

En Chile, el Canal 13 -o Teletrece- y la TVN tendrá la cobertura especial para el Perú vs. Brasil. En Argentina, la transmisión estará a cargo de la señal de TyC Sports y TV Pública; En Colombia, va por la cadena Caracol TV; en México, Azteca TV; En Estados Unidos, por Telemundo, mientras que para Asia (Japón y China) y Europa (España, Italia, Francia, Alemania e Inglaterra), el servicio de Pago Por Ver (PPV) DAZN pasará en directo los 90 minutos del juego que se desarrollará en el coloso Estadio Maracaná. En Brasil por Globo TV, Sport TV y GloboEsporte.com.

Así llega Perú al duelo ante Brasil

De menos a más, Perú ha recuperado la sonrisa en la Copa América tras dos importantes victorias sobre Uruguay (5-4 por penales), en cuartos, y Chile (3-0), en semifinal. Por este motivo los dirigidos por el técnico argentino Ricardo Gareca sueñan con dar el gran batacazo en el torneo frente al anfitrión Brasil que superó (2-0) a la Argentina de Lionel Messi en semifinales sin contar con su mayor figura, Neymar.

Sin embargo, el último antecedente de Perú ante Brasil no es muy lejano. En la última fecha de la fase de grupos, el Scratch castigó muy duro a la Blanquirroja al vencer por una diferencia de cinco goles contra ninguno. La ausencia de Carlos Zambrano -hoy afianzado en el once- en dicho partido costó mucho. Pero, ahora, el León tiene garantizada su presencia en la final de la Copa América 2019.

El profesor Ricardo Gareca confiará nuevamente con el once de Perú que siempre le trajó resultados positivos desde el pasado Mundial de Rusia 2018. Contra Brasil, el Tigre no pretende ceder fácilmente, él ha indicado que quiero ganar el título de la Copa América 2019.

"Estamos preparados para ganar. En cuanto al árbitro, creo que todos son de nivel, cuestionarlos no es nuestro estilo. Todos cometemos errores. Nosotros nos enfocamos en el juego".

Alineación y Formación confirmada de Perú

En las últimas prácticas, Perú ensayó con Pedro Gallese bajo los tres palos; Luis Abram y Carlos Zambrano como centrales y apoyando a los laterales Luis Advíncula y Miguel Trauco; los volantes de marca serán Yoshimar Yotún y Renato Tapia. Finalmente, el cuadrado mágico estará conformado por Christian Cueva, Edison Flores, André Carrillo y Paolo Guerrero.

Perú no levanta el trofeo de la Copa América desde la edición de 1975. Es decir, han pasado más de 44 años cuando los recordados tiempo del "Nene" Teófilo Cubillas, Hugo Sotil, Juan Carlos Oblitas y Oswaldo "Cachito" Ramírez se consagraron campeones.

Así llega Brasil al juego ante Perú

Brasil cumplió este sábado su último entrenamiento antes de la final de la Copa América, en que se medirá el domingo a Perú en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, con todos sus jugadores, con la única excepción del lesionado delantero Willian, y con los titulares definidos.

Pese a que tan sólo permitió la presencia de la prensa en los 15 primeros minutos de la práctica, el técnico de Brasil, Tite, despejó las dudas sobre los titulares y dejó claro que la lateral izquierda será ocupada por Alex Sandro (Juventus) pese a que a Filipe Luis (Atlético de Madrid) se recuperó de la lesión que le impidió ser alineado contra Argentina en la semifinal.

En Brasil, Tite alineará los mismos titulares de la victoria por 2-0 contra Argentina y repetirá por primera vez de equipo inicial desde que comenzó la Copa América.

Será igualmente la primera vez que repetirá una alineación en los 15 partidos que Brasil disputó desde que fue eliminado por Bélgica en cuartos de final del Mundial de Rusia 2018.

El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Rogerio Caboclo, asistió inusualmente, desde el borde de la cancha, a la práctica que la Canarinha realizó en la Granja Comary, el moderno centro de entrenamiento que Brasil tiene en Teresópolis, ciudad serrana a unos 98 kilómetros de Río de Janeiro.

En los pocos minutos en que la práctica estuvo abierta para la prensa, los jugadores tan sólo realizaron ejercicios de calentamiento y practicaron el tradicional "bobito" en un ambiente relajado y de bromas.

En la actividad siguiente, Brasil entrenó jugadas de defensa y ataque, con la línea de defensa compuesta por Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva y Alex Sandro, y por el volante Casemiro, intentando frenar las ofensivas montadas por los centrocampistas Arthur y Coutinho y los delanteros Everton, Gabriel Jesús y Roberto Firmino.

Alineación y Formación confirmada de Brasil

Esta sería la alineación confirmada de Brasil previo al cotejo contra Perú: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva y Alex Sandro; Casemiro, Arthur y Coutinho; Everton, Gabriel Jesus y Roberto Firmino

Hora peruana de Lima y hora Buenos Aires ver hoy partido Perú vs Brasil

Perú: 3.00 p.m.

Chile: 4.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

España: 8.00 p.m.

Brasil: 6.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Paraguay: 5.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

España (Islas Canarias): 7.00 p.m.

México (Centro): 12.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 11.00 a.m.

México (Noroeste): 10.00 a.m.

Ecuador: 3.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 3.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 4.00 p.m.

Bolivia: 4.00 p.m.

Canadá: 3.00 p.m.

Costa Rica: 2.00 p.m.

Guatemala: 2.00 p.m.

Honduras: 2.00 p.m.

El Salvador: 2.00 p.m.

Puerto Rico: 4.00 p.m.

República Dominicana: 4.00 p.m.

Panamá: 4.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Portugal: 9.00 p.m.

Holanda: 9.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

Qué canales transmitirán partidos Copa América 2019 Perú vs Brasil hora peruana

Perú: DIRECTV Sports Peru, América TV GO, DIRECTV Play Deportes, América Televisión

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, TyC Sports Play, TyC Sports Argentina y DIRECTV Play Deportes.

México: UnivisionTDN, Blue To Go Video Everywhere, TDN, ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, Sky HD y Azteca 7.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia y Bolivia TV.

Brasil: SporTV Play, SporTV, Globo y GloboEsporte.com.

España DAZN Spain, tvG2

Chile: Canal 13, DIRECTV Play Deportes, CDF HD, TVN y DIRECTV Sports Chile.

Colombia: DIRECTV Play Deportes, Caracol Play, DIRECTV Sports Colombia y Caracol TV.

Canadá: RDS GO, RDS y TSN GO.

China: PPTV Sport China y CCTV 5+ VIP.

Costa Rica: Sky HD, ESPN2 Norte, TDN, ESPN Play Norte y Repretel En Vivo.

República Dominicana: Sky HD, SportsMax 2, ESPN Play Norte, SportsMax App y ESPN2 Norte.

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador, Teleamazonas y Canal del Futbol.

El Salvador: ESPN Play Norte, Canal 4 El Salvador, TCS GO, TDN, Sky HD y ESPN2 Norte.

Francia: beIN SPORTS CONNECT y beIN Sports 2.

Alemania: DAZN.

Guatemala: TDN, Chapin TV, ESPN2 Norte, Sky HD, TeleOnce Guatemala y ESPN Play Norte.

Haití: SportsMax 2, Tele Haiti y SportsMax App.

Italia: DAZN.

Japón: DAZN.

Holanda: Fox Sports Go y Fox Sports 4.

Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand y beIN SPORTS 1 New Zealand.

Nicaragua: ESPN Play Norte, Sky HD, ESPN 2 Norte y TDN.

Panamá: TDN, ESPN 2 Norte, TVMax 9, Sky HD, ESPN Play Norte y RPC Canal 4.

Paraguay: RPC y Tigo Sports Paraguay.

Portugal: Sport TV1.

Puerto Rico: SportsMax App, SportsMax 2 y DIRECTV Sports Puerto Rico.

Inglaterra: Premier Player HD y Premier Sports 1.

Estados Unidos: Telemundo, NBC Sports Live Extra App, ESPN+, Telemundo Deportes En Vivo y Globo TV Internacional.

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, vera+, DIRECTV Play Deportes y TCC.

Venezuela: TVes, DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes y Venevision.

Cómo ver América TV GO EN VIVO y Fox Sports EN VIVO DirecTV

Inicia tu plan pagando $2.99 desde tvgo.americatv.cpom.pe/introtnp para poder ver todos los partidos EN VIVO y ONLINE de la Copa América 2019. Asimismo, todas las transmisiones EN DIRECTO de los juegos de Argentina, Venezuela, Paraguay, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Uruguay. América TV GO se puede ver desde INTERNET con toda la programación del canal América Televisión desde tu tablet, smartphones y Smart TV. Pruébalo ahora y disfrutaron de toda la emoción del torneo sudamericano. También puedes sintonizar el canal 4 de tu operador de cable favorito Movistar TV, Claro TV y DirecTV.

América TV GO EN VIVO Partidos hoy Final Copa América 2019

DirecTV: Canal 194 (SD) y Canal 1194 (HD).

Movistar TV: Canal 4 (SD) y Canal 704 (HD).

Claro TV: Canal 4 (SD) y Canal 502 (HD)

Cómo ver Tigo Sports EN VIVO Final Copa América | Perú vs Brasil | Canales

Paraguay: Canal 100 (SD) y Canal 710 (HD).

Vox TV Digital: Canal 57 (SD) y Canal 1023 (HD).

Sur Multimedia : (Encarnacíon): Canal 15 (Analógico), Canal 107 (Digital) y Canal 709 (HD)

TV Cable Paraná (Ciudad del Este): Canal 17 (Analógico), Canal 101 (Digital) y Canal 712 (HD)

Paraguay Mi Cable (Fernando de la Mora, San Lorenzo y Luque): Canal 25 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 711 (HD).

Costa Rica: Canal 9 (SD) y Canal 709 (HD).

Bolivia: Canal 700 (HD).

Tigo Sports +: Canal 101 (SD) y Canal 711 (HD).

El Salvador: Canal 15 (Analógico), Canal 300 (Digital) y Canal 801 (HD)

Costa Rica Coopelesca Cable e Internet: (San Carlos) y Canal 109 (Digital)

Guatemala Cable DX : (Quetzaltenango): Canal 6 (Analógico).

Argentina DirecTV: Canal 634 (SD).

TyC Sports EN VIVO YouTube Transmitirá el Perú vs Brasil Final Copa América 2019

DirecTV: Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD)

Argentina InTV: Canal 100 (SD) y Canal 621 (HD)

Cablevisión: Canal 22 (Analógico) y Canal 101 (Digital/HD)

TeleRed: Canal 19 (Analógico), Canal 101 (Digital) y Canal 120 (HD)

Cablehogar (Rosario): Canal 15 (Analógico) y Canal 100 (Digital)

Telecentro Gran Buenos Aires: Canal 106 (Digital) y Canal 1016 (HD)

Supercanal: Canal 24 (Analógico) y Canal 107 (Digital)

Cablevisión Flow: Canal 101 (HD)

Dibox: Canal 103 (HD).

A qué hora juega Perú vs Brasil EN VIVO | TV Pública y Globo TV

Perú y Brasil se enfrentarán a partir de las 3.00 p.m. (hora de Lima) y 4.00 p.m. (hora de Buenos Aires) por las semifinales de la Copa América 2019.

Cómo ver DirecTV Sports, Tigo Sports y TV Pública Copa América 2019

Aquí revisa la guía de canales del Perú vs Brasil.

Dónde ver DirecTV Sports EN VIVO Perú vs Brasil | Canales

Canales disponible para Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay y Uruguay.

DirecTV Sports: Canal 610.

DirecTV Sports HD: Canal 1610.

Cómo ver TV Pública EN VIVO Perú vs Brasil | Canales

DirecTV: Canal 121 (SD) y Canal 1121 (HD)

InTV: Canal 615 (HD).

Antina: Canal 12.

Cablehogar: Canal 10 (Básico), Canal 30 (Digital) y Canal 812 (HD).

Cablevisión: Canal 11 (Analógico/Digital/HD).

Supercanal: Canal 14, Canal 15 (Analógico) y Canal 20 (HD)

Telecentro: Canal 8 (Digital) y Canal 1007 (HD).

TeleRed: Canal 11.

Canal 111 (HD)

Red Intercable: Canal 13.

España PTV Telecom: Dial: 78.

Colombia Click HD: Canal 807.

Uruguay Cablevisión: Canal 18 (HD) y Canal 707 (HD).

Chile TuVes HD: Canal 704 (SD).

Dónde ver Canal 7 gratis de TV Pública EN VIVO Perú vs Brasil | Canales

VHF Repetidoras: Canal 7.

TDA: Canal 23.1 (HD) y Canal 23.31 (Móvil)

Antina: Canal 12.

TV Red Chile: Canal 77 (Básico) y Canal 8 (Digital)

Cable Perú: Canal 62.

Mundo Pacífico Chile: Canal 142.

Tigo Star Paraguay: Canal 62.

Cable de la Costa Chile: Canal 19 y Canal 3.

PTV Telecom: Dial 78.

Cablevisión Flow: Canal 11 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 7 (HD).

Claro TV: Canal 11 (HD).

Dibox: Canal 30 (HD) y Canal 644 (HD).

Cómo ver Canal 13 y TVN EN VIVO | Perú vs Brasil | Canales TV

DirecTV: Canal 149 (SD) y Canal 1149 (HD).

Movistar TV Chile: Canal 119 (SD) y Canal 807 (HD).

Claro TV: Canal 53 (SD) y Canal 553 (HD).

TuVes HD: Canal 55.

Entel TV HD: Canal 64 (HD).

VTR: Canal 19 (Santiago), Canal 9 (Arica) y Canal 10 (Antofagasta).

Claro TV: Canal 53 (SD) y Canal 553 (HD).

CMET: Canal 19.

Coltrahue Digital: Canal 14.1 (HD).

TV RED: Canal 23.

Mundo Pacífico: Canal 14 (SD) y Canal 514 (HD).

Cableunión: Canal 20.

Cable Color: Canal 24 (Ovalle).

Inet TV: Canal 14 (Castro).

Fibra Norte: Canal 14.3 (HD).

Movistar TV Chile: Canal 119 (SD) y Canal 807 (HD).

GTD Manquehue/Telsur: Canal 19 y Canal 25.

Dónde ver Canal 13 de Teletrece EN VIVO | Perú vs Brasil | Canales TV

DirecTV: Canal 152 (SD) y Canal 1152 (HD).

Movistar TV: Canal 122 (SD) y Canal 813 (HD).

Claro TV: Canal 56 (SD) y Canal 556 (HD).

TuVes HD: Canal 58 (HD).

Entel TV HD: Canal 67 (HD).

VTR: Canal 22 (Santiago), Canal 12 (Arica), Canal 13 (Antofagasta), Canal 13 (Copiapó) y Canal 13 (La Serena).

Claro TV: Canal 56 (SD) y Canal 556 (HD).

TV RED: Canal 25 (Punta Arenas).

CMET: Canal 22.

Cableunion: Canal 24 (La Pintana, La Granja, San Ramón)

Coltrahue Digital: Canal 15.2.

Mundo Pacífico: Canal 17.

Cable Mágico Estelar: Canal 2/Canal 9.

Cable de la Costa: Canal 8 (SD) y Canal 213 (HD).

Fibra Norte: 16.2 (HD) (Diego de Almagro)

Inet TV: Canal 7 (Castro (Chile)).

GTD Manquehue/Telsur: Canal 22 (SD), Canal 28 (SD) y Canal 813 (HD).

Movistar TV: Canal 122 (SD) y Canal 813 (HD).

Apuestas y pronósticos Perú vs Brasil EN VIVO Copa América 2019

Casa de apuestas: Apuesta Total

Perú: 12.50

Empate: 5.24

Brasil: 1.31

Casa de apuestas: Inkabet

Perú: 7.50

Empate: 4.50

Brasil: 1.40

Casa de apuestas: Bwin

Perú: 10.00

Empate: 5.00

Brasil: 1.33

Casa de apuestas: Bet365

Perú: 12.00

Empate: 5.00

Brasil: 1.28

Casa de apuestas: Betsson

Perú: 11.50

Empate: 5.55

Brasil: 1.30

Casa de apuestas: Rivalo

Perú: 12.00

Empate: 5.00

Brasil: 1.28

Casa de apuestas: Te Apuesto

Perú: 7.50

Empate: 4.50

Brasil: 1.42

Casa de apuestas: SportTimba

Perú: 12.00

Empate: 5.00

Brasil: 1.31

Casa de apuestas: BetSafe

Perú: 12.50

Empate: 5.55

Brasil: 1.29

Casa de apuestas: Timberazo

Perú: 11.40

Empate: 4.72

Brasil: 1.28

Qué países clasificaron a la final de la Copa América 2019 EN VIVO

Brasil venció (2-0) a Argentina y fue el primer clasificado, mientras que Perú derrotó 3-0 a Chile y se convirtió en el segundo finalista. Por este motivo, el título del torneo sudamericano será disputado por la Canarinha y la Blanquirroja. El tercer lugar será entre la Alibiceleste y la Roja.

Quién es el árbitro del Perú vs Brasil partidos Copa América 2019

El árbitro chileno Roberto Tobar será el encargado de pitar la Final de la Copa América 2018 que disputarán las selecciones de Perú y Brasil en el Estadio Maracaná. Sus asistentes serán Christian Schiemann (Chile) y Claudio Ríos (Chile). El cuarto juez designado es el venezolano Alexis Herrera. En el VAR, Julio Bascuñan (Chile). En los AVAR Nicolás Gallo (Colombia) y Alexander Guzmán (Colombia). El observador del VAR será el paraguayo Enrique Cáceres, mientras que el asesor de árbitro será el uruguayo Jorge Larrionda.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).

Árbitro Asistente 1: Christian Schiemann (Chile).

Árbitro Asistente 2: Claudio Ríos (Chile).

Cuarto Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).

AVAR 1: Nicolás Gallo (Colombia).

AVAR 2: Alexander Guzmán (Colombia).

Observador del VAR: Enrique Cáceres (Paraguay).

Asesor de Árbitros: Jorge Larrionda (Uruguay).

Tercer lugar Copa América Perú vs Brasil | Link streaming

Partido Argentina vs. Chile

Día: sábado 6 de julio

Hora: 2.00 p.m. (Lima) | 4.00 p.m. (Buenos Aires) | 3.00 p.m. (Santiago)

Estadio: Arena Corinthians (Sao Paulo)

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Brasil: SporTV, Globo, GloboEsporte.com y SporTV Play.

Canales de Argentina: DirecTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Pública y El Trece (español).

Canales de Chile: Canal 13 (Teletrece), TVN, DirecTV y Canal del Fútbol CDF HD En Vivo.

Cuándo es la final de la Copa América | Perú vs Brasil EN VIVO

Partido: Perú vs Brasil

Día: domingo 7 de julio

Hora: 3.00 p.m. (Lima) | 5.00 p.m. (Buenos Aires) | 6.00 p.m. (Brasilia) | 4.00 p.m. (Santiago)

Estadio: Maracaná (Río de Janeiro)

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Brasil: SporTV, Globo, GloboEsporte.com y SporTV Play.

Canales de Argentina: DirecTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Pública y El Trece (español).

Canales de Chile: Canal 13 (Teletrece), TVN, DirecTV y Canal del Fútbol CDF HD En Vivo.

Tabla de goleadores Final Copa América con Paolo Guerrero

Paolo Guerrero (Perú): 2 goles

Edison Flores (Perú): 2 goles

Everton (Brasil): 2 goles

Philippe Coutinho (Brasil): 2 goles

Luis Suárez (Uruguay): 2 goles

Edinson Cavani (Uruguay): 2 goles

Eduardo Vargas (Chile): 2 goles

Alexis Sánchez (Chile): 2 goles

Darwin Machis (Venezuela): 2 goles

Duván Zapata (Colombia): 2 goles

Historial Perú vs. Brasil por Copa América | Estadísticas del partido

En total, Perú y Brasil se han enfrentado en 44 partidos con 31 victorias a favor del Scratch frente a solo cuatro de la Blanquirroja, la más reciente es la del gol con la mano de Raúl Ruidíaz en la Copa América Centenario. Las únicas tres victorias de Perú en el marco de la Copa América se registraron en las ediciones 1953, 1975 y 2016.

Partidos jugados: 18

Victorias de Brasil: 12

Empates: 3

Victorias de Perú: 3

Copa América 1937 - 27-12-1937: Perú 2-3 Brasil

Copa América 1942 - 21-01-1942: Perú 1-2 Brasil

Copa América 1949 - 24-04-1949: Brasil 7-1 Perú

Copa América 1953 - 19-03-1953: Perú 1-0 Brasil

Copa América 1956 - 01-02-1956: Perú 1-2 Brasil

Copa América 1957 - 31-03-1957: Perú 0-1 Brasil

Copa América 1959 - 10-03-1959: Perú 2-2 Brasil

Copa América 1963 - 10-03-1963: Perú 0-1 Brasil

Copa América 1975 - 30-09-1975: Brasil 1-3 Perú

Copa América 1975 - 04-10-1975: Perú 0-2 Brasil

Copa América 1989 - 03-07-1989: Brasil 0-0 Perú

Copa América 1993 - 18-06-1993: Perú 0-0 Brasil

Copa América 1995 - 10-07-1995: Perú 0-2 Brasil

Copa América 1997 - 26-06-1997: Perú 0-7 Brasil

Copa América 2001 - 15-07-2001: Perú 0-2 Brasil

Copa América 2015 - 14-06-2015: Perú 1-2 Brasil

Copa América 2016 - 12-06-2016: Perú 1-0 Brasil

Copa América 2019 - 22-06-2019: Perú 0-5 Brasil

Partidos en total: 44

Victorias de Brasil: 31

Empates: 9

Victorias de Perú: 4

Goles anotados en estos 44 partidos: 124

Goles de Brasil: 95 (3,27 de media)

Goles de Perú: 29 (0,65 de media)

Tabla de posiciones Final Copa América 2019 EN VIVO Perú vs Brasil

1. Brasil (11 puntos) o Perú (8 puntos).

2. Perú (8 puntos) o Brasil (11 puntos).

3. Argentina (7 puntos) o Chile (7 puntos).

4. Chile (7 puntos) o Argentina (7 puntos).

5. Colombia: 10 puntos.

6. Uruguay: 8 puntos.

7. Venezuela: 5 puntos

8. Paraguay: 3 puntos.

9. Japón: 2 puntos.

10. Qatar: 1 punto.

11. Ecuador: 1 punto.

12. Bolivia: 0 puntos.

Final Copa América 2019 Perú vs Brasil | Tabla de Asistencias

1. Roberto Firmino (Brasil): 3 asistencias (5 partidos)

2. Charles Aránguiz (Chile): 3 asistencias (5 partidos)

3. André Carrillo (Perú): 2 asistencias (3 partidos)

4. James Rodríguez (Colombia): 2 asistencias (4 partidos)

5. Miguel Almirón (Paraguay): 2 asistencias (4 partidos)

Qué pelota o balón utilizarán en la final Perú y Brasil

El Nike Merlín Rabisco fue anunciado como el balón oficial de esta edición de la Copa América el 24 de enero de 2019. Su diseño está inspirado en los grafitis de las paredes de Brasil. Es mayormente blanca y negra decorada con los colores azul y amarillo con un efecto de aerosol. Tiene 5 estrellas que representan las veces que Brasil ha sido sede del torneo.

Dónde y a qué hora juega Perú y Brasil la Final de la Copa América 2019 | Estadio Maracaná

El Estadio Maracaná es el más grande de Brasil y fue el más grande del mundo durante mucho tiempo. Fue sede de las Copas del Mundo de Fútbol en 1950 y 2014, y en ambas también fue sede de los encuentros que definieron el título. Tiene una capacidad aprobada por la FIFA de 74.738 espectadores. Aquí se jugará la final de la Copa América 2019 entre Perú y Brasil desde las 3.00 p.m. hora peruana.

Ver Globo TV AO VIVO HOJE FUTEBOL Perú vs Brasil | Canal TV | Domingo, 7 de julho

Para Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela: Canal 776 de DirecTV

Estados Unidos por DirecTV: Canal 2134.

Estados Unidos por Dish Network: Canal 9800

México, Argentina y Puerto Rico por Sky Sports: Canal 275.

Movistar TV Perú: Canal 804.

Claro TV Perú: Canal 166.

Claro TV Paraguay: Canal 166 (Digital).

Tigo Sports Paraguay: Canal 612.

TV Globo Río de Janeiro: Canal 4.

TV Globo São Paulo: Canal 5.

TV Globo Minas: Canal 12 de Belo Horizonte.

TV Globo Brasília: Canal 10.

TV Globo Nordeste: Canal 13 de Recife.

Ver SportTV Play AO VIVO HOJE FUTEBOL Perú vs Brasil NA TV | Canal TV | transmissão GloboEsporte

Vivo TV: Canal 339 (SD) y Canal 819 (HD)

Sky Sports: Canal 39 (SD) y Canal 439 (HD)

Claro TV: Canal 39 (SD) y Canal 539 (HD).

Multicanal: Canal 17 (Analógico), Canal 56 (Digital) y Canal 567 (HD).

GVT: Canal 39 (HD).

NET: Canal 39 (SD) y Canal 539 (HD).

Algar TV SporTV: Canal 339 / Canal 819 (HD) y Canal 39 (HD; Intelsat 34)

Algar TV SporTV 2: Canal 338 / Canal 818 (HD) / Canal 38 (HD; Intelsat 34)

Algar TV SporTV 3: Canal 337 / Canal 817 (HD)

Alineaciones y Formaciones Perú vs Brasil EN VIVO Copa América

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; André Carrillo, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Edison Flores; Christian Cueva y Paolo Guerrero.

Entrenador: Ricardo Gareca.

Brasil: Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis o Alex Sandro; Casemiro, Arthur, Gabriel Jesús, Philippe Coutinho, Everton y Roberto Firmino.

Entrenador: Tite.

Estadio Maracaná, en la ciudad de Río de Janeiro.