Martín Liberman felicita a Ricardo Gareca por su critica a Messi

"¡Qué grande es Ricardo Gareca!" El periodista argentino Martín Liberman, de FOX Sports, felicitó el trabajo del Tigre al mando de la selección peruana y, sobre todo, por la opinión que dio sobre los reclamos de Lionel Messi, quien asegura que "hay corrupción" en la Conmebol debido a la eliminación que sufrió Argentina a manos de Brasil en las semifinales de la Copa América 2019.

"Lionel Messi es una persona autorizada, respeto al jugador y a la persona. Creo que es muy centrada. Pero no me gustaría que se enfoque como que los sudamericanos somos los corruptos. Cada vez más, los chicos conocen más a los jugadores europeos que a los americanos y parece que los queremos imitar. En Europa hay cosas buenas, pero nosotros también las tenemos y me gustaría defender al fútbol sudamericano. Para hablar de corrupción hay que tener pruebas muy sólidas, más allá del respeto que me merece Messi", dijo Ricardo Gareca en la conferencia de prensa en el Maracaná tras la derrota (3-1) de Perú ante Brasil en la final de la Copa América 2019.

"Yo defiendo todo lo que tenga que ver con Sudamérica. Hay que hacer cada vez las cosas mejor, pero todo lo de allá afuera no es siempre lo mejor", agregó Ricardo Gareca.

Fiel a su estilo, en su programa "Debate Final", Martín Liberman también pasó el rodillo sobre la posición que ha puesto Lionel Messi. Por esta razón, apoya el comentario de Ricardo Gareca por la critica al capitán de Argentina.

"LOS ARGENTINOS PODEMOS PENSAR QUE NOS METIERON LA MANO EN LA LATA PERO ESTARÍA BUENO ENCONTRAR PRUEBAS"#DebateFinalFOX | La primera parte del comentario editorial de @libermanmartin sobre la Selección Argentina en la CONMEBOL Copa América. pic.twitter.com/t4v9nyKNtY — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 8 de julio de 2019

"Lionel Messi no se puede victimizar. Argentina ha tenido más beneficios que prejuicios. Cómo un equipo que no está a la altura va a jugar al Maracaná. Argentina no tiene el nivel futbolístico para jugar la final de la Copa América. Solo le ganamos a Qatar o a Venezuela. El partido por el tercer puesto no deja de ser un partido por el tercer puesto (recordando la victoria sobre Chile)", dijo Martín Liberman.