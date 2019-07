Se roban misteriosamente una entrevista a Neymar que iba a ser emitida hoy

La semana pasada en Brasil la cadena UOL Esporte anunció una entrevista exclusiva con el crack Neymar, en la que se iba a conocer grandes detalles sobre su futuro a nivel de clubes. Sin embargo, todo el material desapareció de forma muy misteriosa tras un evento protagonizado por el propio futbolista.

El canal y los periodistas explicaron que acudieron el último fin de semana a un evento privado de Neymar con una bebida energética para añadir declaraciones exclusivas sobre su futuro pero al salir se percataron que la maletera del auto había sido dañada y que ya no estaban los equipos.

Para probar lo sucedido, el equipo periodístico mostró una ocurrencia policial de la comisaría a la que fueron a hacer la denuncia pertinente. No obstante, este hecho desata mil y un hipótesis que serán muy complicadas de comprobarse.

Algo que quizá no había sido planificada por las personas que robaron este material es que la cadena 'Oh My Goal', que había grabado minutos antes con Neymar, ofreció en Twitter el registro audiovisual porque dejaron su cámara encendida en el lugar de los hechos.

Hi @UOL,

Our camera kept on rolling during your interview with Neymar. We have the whole stolen footage if you want us to send it to you.https://t.co/yNlxqEkmv4