River Plate vs Cruzeiro [ONLINE] Ver hoy por FOX Sports gratis

FOX Sports EN VIVO River Plate vs Cruzeiro ONLINE Partido de hoy Copa Libertadores 2019 | Este martes 23 de julio, a partir de las 5.15 p.m. (hora peruana) y 7.15 p.m. (hora argentina) en el Estadio Monumental de Núñez por la ida de los octavos de final del máximo torneo sudamericano. Sigue la transmisión por TV EN DIRECTO vía INTERNET con los canales, los horarios y las alineaciones en el minuto a minuto de Libero.pe.

River Plate, vigente campeón de la Copa Libertadores, llega a este compromiso frente a Cruzeiro sin refuerzos para su plantilla, pero tampoco sin ventas relevantes, el técnico Marcelo Gallardo apuesta a la misma base que le permitió sumar el año pasado la cuarta corona para las vitrinas de la institución.

Para esta instancia de Copa Libertadores, River Plate realizó tres modificaciones en su plantilla con los ingresos de los juveniles defensas Elías López y Franco Paredes y el también canterano delantero Benjamín Rollheiser para enfrentar al Cruzeiro de Belo Horizonte.

Previo al duelo contra Cruzeiro, los que dejaron sus respectivos lugares porque ya no pertenecen más a River Plate son el uruguayo Camilo Mayada (partió al Atlético San Luis de México), Luciano Lollo (a préstamo a Banfield) y David Martínez (que fue cedido a Defensa y Justicia).

Para River Plate, será la segunda presentación de la temporada luego del ajustado triunfo por penaltis ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza para acceder a los octavos de final de la Copa Argentina.

El once de River Plate ante Cruzeiro

Con respecto a aquel once inicial, habría tres cambios los regresos de los seleccionados Franco Armani y Matías Suárez por Germán Lux y Rafael Santos Borré, y el ingreso del uruguayo Nicolás De la Cruz por el lesionado Leonardo Ponzio.

Vale recordar que el colombiano Santos Borré, una de las figuras de River Plate, cumplirá en este encuentro la fecha de suspensión que recibió por su expulsión en el duelo ante el Palestino chileno de la fase de grupos.

La ausencia más importante que sufrirá el local para este encuentro ante Cruzeiro será la del delantero Lucas Pratto, que ocupará un lugar en el banquillo de relevos, ya que recibió el alta médica el jueves pasado tras superar una fisura en el sacro con edema óseo.

"Lo importante es que llegamos bien, con un plus confianza para el partido contra Cruzeiro por la Copa Libertadores. Siempre hay que seguir corrigiendo cosas. No sé si son tantas, pero siempre es importante estar atentos", señaló el defensa Javier Pinola en la antesala del cruce con los brasileños.

Cruzeiro con Fred y Neves ante River Plate

Por su parte, Cruzeiro llega a Buenos Aires sin el goleador Fred y con el creativo Thiago Neves recuperado.

El mundialista Fred, suplente en los últimos partidos, presentó el domingo un cuadro de laberintitis antes de embarcar para la capital argentina y fue descartado por el cuerpo médico del equipo de Belo Horizonte.

No obstante, en la última práctica, realizada el domingo, Thiago Neves, también ausente de los dos últimos partidos por molestias y que fue reservado justamente para el enfrentamiento ante el River Plate en la capital argentina, fue liberado por el cuerpo médico y viajó a Buenos Aires.

En declaraciones a periodistas, el técnico Mano Menezes dijo que en Argentina "será un partido que va a exigir el '110' por ciento de todo el mundo".

Con un equipo emergente, en el que solo aparecieron el argentino Ariel Cabral y el atacante Sassá que han alternado la titularidad en la temporada, el Cruzeiro igualó el sábado 0-0 en su visita al Bahía de Salvador, en partido por la undécima jornada de la Serie A del Campeonato Brasileño de fútbol.

Con el resultado, el Cruzeiro llegó a diez puntos en la liga brasileña, aunque sigue próximo a la zona de descenso, y se ubica a 16 unidades del líder Palmeiras de Sao Paulo.

Menezes, exseleccionador brasileño, destacó el hecho de que él está con el equipo desde 2016, algo similar a lo que ocurre en el equipo argentino, comandado por Marcelo 'Muñeco' Gallardo desde 2014, con el que conquistó el título de la Copa Libertadores el año pasado.

Ante River Plate deberán volver los titulares, encabezados por el experimentado portero Fabio, el lateral colombiano Luis Manuel Orejuela, el zaguero Dedé, el centrocampista argentino Lucas Robero y los creativos Robinho y Thiago Neves.

A qué hora juegan River Plate vs Cruzeiro EN VIVO por FOX Sports, SporTV y DAZN

Perú: 5.15 p.m.

México (Centro): 4.15 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 3.15 p.m.

México (Noroeste): 2.15 p.m.

Ecuador: 5.15 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 8.15 p.m.

Estados Unidos (Texas): 4.15 p.m.

Estados Unidos (Miami): 5.15 p.m.

Colombia: 5.15 p.m.

Argentina: 7.15 p.m.

España: 12.15 a.m. (miércoles 24 de julio)

España (Islas Canarias): 11.15 p.m.

Uruguay: 7.15 p.m.

Paraguay: 7.15 p.m.

Chile: 6.15 p.m.

Brasil: 8.15 p.m.

Bolivia: 6.15 p.m.

Venezuela: 6.15 p.m.

Canadá: 5.15 p.m.

Costa Rica: 4.15 p.m.

Guatemala: 4.15 p.m.

Honduras: 4.15 p.m.

El Salvador: 4.15 p.m.

Puerto Rico: 6.15 p.m.

República Dominicana: 6.15 p.m.

Panamá: 5.15 p.m.

Italia: 12.15 a.m. (miércoles 24 de julio)

Francia: 12.15 a.m. (miércoles 24 de julio)

Alemania: 12.15 a.m. (miércoles 24 de julio)

Portugal: 12.15 a.m. (miércoles 24 de julio)

Holanda: 12.15 a.m. (miércoles 24 de julio)

Inglaterra: 12.00 a.m. (miércoles 24 de julio)

Qué canal transmite River Plate vs Cruzeiro por FOX Sports Premium, SporTV y DAZN

Argentina: FOX Play Sur y Fox Sports Cono Sur.

Bolivia: FOX Play Sur y Fox Sports Cono Sur.

Estados Unidos: beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS CONNECT.

Brasil: SporTV.

Canadá: beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español, DAZN y beIN SPORTS CONNECT Canada.

Chile: Fox Sports Cono Sur, Fox Sports 1 Chile y FOX Play Sur.

Colombia: Fox Sports Cono Sur, Fox Sports Colombia y FOX Play Sur.

Ecuador: Fox Sports Cono Sur y FOX Play Sur.

Alemania: Sport1 +, sportdigital y DAZN.

Internacional: Bet365, Facebook Live

Italia: DAZN.

Paraguay: FOX Play Sur y Fox Sports Cono Sur.

Perú: Fox Sports Cono Sur, Fox Sports Peru y FOX Play Sur.

España: DAZN Spain.

Uruguay: FOX Play Sur y Fox Sports Cono Sur.

Cómo ver FOX Sports EN VIVO River Plate vs Cruzeiro | Canales TV

River Plate vs Cruzeiro: FOX Sports

Movistar: Canal 501

DirecTV: Canal 604

Claro TV: Canal 61

River Plate vs Cruzeiro: FOX Sports HD

Movistar HD: Canal 744

DirecTV HD: Canal 1604

Claro TV HD: Canal 517

River Plate vs Cruzeiro: FOX Sports Argentina

DirecTV Argentina: Canal 605 y Canal 1605.

Alineaciones y Formaciones confirmadas EN VIVO River Plate vs Cruzeiro

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Nicolás De La Cruz, Exequiel Palacios; Julián Álvarez y Matías Suárez.

Entrenador: Marcelo Gallardo.

Cruzeiro: Fabio; Luis Manuel Orejuela, Leo, Dedé, Egidio; Henrique, Lucas Romero, Robinho, Thiago Neves; Marquinhos Gabriel y Pedro Rocha.

Entrenador: Mano Menezes.