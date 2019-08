Wayne Rooney, Lampard, Gerrard y John Terry: ex estrellas de Inglaterra, ahora entrenadores [VIDEO]

El fútbol en Inglaterra es uno de los más atractivos en el mundo, considerado el más parejo de la alta competencia en Europa. Muchas figuras han brillado a lo largo de los torneos de Premier League, en clubes grandes como Liverpool, Manchester United, Chelsea y hasta en el Manchester City, aunque el tiempo ha pasado y algunas legendarias estrellas pasaron a ser los líderes en los banquillos.

La confirmación de que Wayne Rooney se convertirá en jugador-entrenador del Derby County de la Championship de Inglaterra (segunda división) desde 2020 dejó al análisis un curioso detalle. Junto a algunos de sus ex compañeros en la Selección de Inglaterra como Frank Lampard, Steven Gerrard y John Terry, se han ido alejando de los terrenos de juegos para asumir el cargo de DT.

En otras palabras, una era en Inglaterra se va terminando de a pocos, siendo Wayne Rooney el último de este grupo que todavía está en acción, aunque tal vez no por mucho tiempo. El delantero de 33 años (cumple uno más en octubre) se mantendrá activo en la MLS con el DC United hasta el final de la temporada, para luego unirse a las filas del Derby por un año y medio.

Good luck for the remainder of your @MLS season, @WayneRooney, and congratulations on your move! #MUFC https://t.co/j1jVlilmai