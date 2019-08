Real Madrid vs Salzburgo EN VIVO vía ESPN: amistoso de clubes 2019

Real Madrid vs Salzburgo EN VIVO vía ESPN | este miércoles 7 de agosto desde las 12:00 p.m. (mediodía, hora peruana) en amistoso de clubes por la temporada 2019. El encuentro se disputará en el Red Bull Arena de Austria, mientras que será transmitido por la señal de beIN Sports, ESPN2, ESPN Play y RMTV. Sigue las incidencias, con videos al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El Real Madrid disputará su penúltimo encuentro amistoso de la pretemporada, con miras al debut en La Liga Santander 2018-19. Luego de muchos resultados negativos en los partidos de preparación hasta ahora, aunque los dirigidos por Zinedine Zidane obtuvieron su primer triunfo en la Audi Cup hace una semana, ante el Fenerbahce (5-3). En un juego con desarrollo raro, el club merengue ganó.

🏟🇦🇹 Listos para jugar por primera vez en el Red Bull Arena! #HalaMadrid pic.twitter.com/5zqIvG5uww — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) August 6, 2019

La zona defensiva ha pasado por muchos problemas hasta ahora, mientras que en ataque todavía no han brillado de la mejor manera. Eden Hazard tuvo amplia continuidad, aunque sin mostrar ese gran nivel en que lo llevó a ser figura en el Chelsea. El brasileño Éder Militão todavía no ha podido debutar, pero es probable que se coloque por primera vez la camiseta del Real Madrid en este juego.

Además, Casemiro también podría ver acción luego de su tardía unión al plantel por la participación en la Copa América 2019. Sus compatriotas Rodrygo y Vinicius Jr. también volverán a tener protagonismo, hasta ahora enamorando a todos los hinchas con su frescura a la hora de jugar. Caso contrario pasa con James Rodríguez, quien no todavía no tiene definido su destino futbolístico.

En tanto, el RB Salzburgo ya inició su participación en la Bundesliga de Austria, disputando hasta ahora dos fechas con certeras victorias. Venció 2-0 a Rapid Viena y 4-1 a Mattersburg, aunque el entrenador Jesse Marsch todavía no está conforme con la actuación de su equipo y por ello sigue disputando amistosos. La semana pasada perdieron 5-3 con Chelsea y buscarán lavarse la cara.

Real Madrid vs Salzburgo: Posibles alineaciones

XI Real Madrid: Keylor, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Modric, Lucas Vázquez, Rodrygo, Hazard y Benzema.

XI RB Salzburgo: Stankovic; Farkas, Andre Ramalho, Onguene, Ulmer; Minamino, Junuzovic, Bernede, Okugawa; Daka y Haland.

A qué hora juegan Real Madrid vs Salzburgo EN VIVO por ESPN, beIN Sports, RMTV y SporTV

Perú: 12.00 p.m.

México (Centro): 11.00 a.m.

México (Pacífico, Sonora): 10.00 a.m.

México (Noroeste): 9.00 a.m.

Ecuador: 12.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 3.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 11.00 a.m.

Estados Unidos (Miami): 12.00 p.m.

Colombia: 12.00 p.m.

Argentina: 2.00 p.m.

España: 7.00 p.m. (jueves 8 de agosto)

España (Islas Canarias): 5.00 p.m. (jueves 8 de agosto)

Uruguay: 2.00 p.m.

Paraguay: 2.00 p.m.

Chile: 1.00 p.m.

Brasil: 2.00 p.m.

Bolivia: 1.00 p.m.

Venezuela: 1.00 p.m.

Canadá: 12.00 p.m.

Costa Rica: 11.00 a.m.

Guatemala: 11.00 a.m.

Honduras: 11.00 a.m.

El Salvador: 11.00 a.m.

Puerto Rico: 1.00 p.m.

República Dominicana: 1.00 p.m.

Panamá: 12.00 p.m.

Italia: 7.00 p.m. (jueves 8 de agosto)

Francia: 7.00 p.m. (jueves 8 de agosto)

Alemania: 7.00 p.m. (jueves 8 de agosto)

Portugal: 7.00 p.m. (jueves 8 de agosto)

Holanda: 5.00 p.m. (jueves 8 de agosto)

Inglaterra: 6.00 p.m. (jueves 8 de agosto)

¿En qué canales juega Real Madrid vs Salzburgo EN VIVO?

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Costa Rica: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Ecuador: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

El Salvador: ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Internacional: Bet365

México: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Portugal: Sport TV3

España: RMTV

Estados Unidos: ESPN3

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Venezuela: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Real Madrid vs Salzburgo EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Real Madrid vs Salzburgo, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.