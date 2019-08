¡Lo último sobre Neymar! Brasileño podría firmar su regreso al Barcelona en las próximas horas

La novela de Neymar podría llegar a su fin en las próximas horas. Se conoció que directivos del Barcelona viajaron a Francia para reunirse nuevamente con sus pares del PSG con el único fin de regresar a España con el brasileño.

Neymar cerca de regresar al Barcelona

El también jugador de la Selección Brasileña estaría a punto de resolver su futuro futbolístico y cumplir su sueño de regresar al Barcelona. Una delegación del cuadro azulgrana se reunirá con el presidente Al-Khelaifi y el director deportivo Leonardo. Pero esta cita tiene mayor importancia ya que los representantes del elenco español tienen el poder de cerrar el acuerdo por Neymar.

Además, van con la jugosa oferta en las manos: 170 millones de euros para convencer de una vez al PSG de que Neymar se vuelva a vestir de culé. En esta nueva propuesta estarían incluyendo Dembélé o Semedo, quienes interesan al equipo francés.

Un hecho que no puede dejar de ser mencionado es que el propio Neymar conversó con Leonardo para expresarle que su único deseo es irse al Barcelona, descartando totalmente la propuesta del Real Madrid, conjunto que estaba a la espera de que se caigan las conversaciones entre los dos clubes antes mencionados.

Los directivos del PSG ya no tienen mucho tiempo para pensar si dejan ir a Neymar o no debido a que faltan seis días para el cierre del mercado por lo que deberán analizar la nueva propuesta.

Pero un punto que puede jugar en contra para el Barcelona y Neymar es que en el último duelo del PSG, Edinson Cavani y Kylian Mbappé estarán fuera de las canchas por casi un mes, lo que generaría que el DT Thomas Tuchel lo tenga en cuenta para los próximos duelos.

Rivaldo se mete en la novela de Neymar

El exjugador de la Selección Brasileña y del Barcelona, Rivaldo, se manifestó en redes sociales sobre lo que viene sucediendo con Neymar y su posible regreso a España. El excampeón del mundo dejó en claro que su compatriota no debió irse jamás del club catalán. Su post no pasó desapercibido para el padre de 'Ney', quien le dio "me gusta" a la publicación.