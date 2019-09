Manchester United empató 1-1 ante el Southampton, por la Premier League [RESUMEN]

Manchester United no pudo quedarse con los tres puntos del partido, ya que empató 1-1 ante el Southampton por la cuarta de la fecha de la Premier League. Daniel James fue el encargado de marcar para los 'Diabos rojos'.

El conjunto dirigido por Ole Gunnar Solskjaer, sumó esta fecha su tercer partido consecutivo de la presente temporada sin poder sumar de a tres, algo que preocupa en Old Trafford, ya que al parecer el equipo aún no logra encontrar el camino hacia a la victoria.

En un inicio algo flojo para ambos equipos, Daniel James abrió el marcador a favor del United al minuto 10, el español recibió un pase dentro del área de Scott McTominay. y sin pensarlo dos veces lanzó un contundente remate que le dio la ventaja parcial al conjunto visitante.

El panorama pintaba bien para los 'Diablos rojos' que mantuvieron el resultado hasta el segundo tiempo, pero un cabezaso de Jannik Vestergaard empataría el marcador y elevaría la intensidad del partido en la recta final.

El Manchester United tiene que pasar la página y pensar en el próximo encuentro que disputará ante el Leicester City, mientras que el Southampton visitará al recién ascendido Sheffield United.

Minuto a minuto

58' Gol del Southampton

10' Gol del Manchester United

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Young; Pogba, McTominay, Mata, Pereira; James y Rashford.

Southampton : Gunn; Soares, Vestergaard, Bednarek, Danso; Hojbjerg, Romeu, Ward-Prowse, Boufal; Adams e Ings.

PREVIA

Manchester United tuvo un arranque que ilusionó a sus hinchas. En la primera jornada golearon al Chelsea con un contundente 4-0, lastimosamente en la segunda fecha no pudieron manterner la regularidad y empataron ante Wolverhampton y en la última fecha cayeron ante Crystal Palace.

Por esa razón, están en la obligación de sumar los tres puntos para seguir peleando en los primeros lugares de la Premier League. El entrenador de Manchester United,Ole Gunnar Solskjaer, no podrá contar con Alexis Sánchez, quien se fue cedido al Inter de Milán.

"Alexis necesitaba irse; en este momento sabemos que ha estado aquí durante 18 meses y realmente no funcionó para él. Para él reiniciar y volver a jugar regularmente y marcar goles, beneficiará a todos finalmente", señaló el entrenador.

La experiencia de Paul Pogba será fundamental para conseguir una victoria. El francés es pretendido por el Real Madrid, pero Manchester United no lo quiere vender. Todo parece indicar que seguirá brillando en Old Trafford.

Ole: "La portería a cero es siempre la base sobre la que construir y empezamos muy bien contra el Chelsea, pero sabemos que los goles contra el Palace deberían haberse evitado.



"Esperamos ir a Southampton y ser más fuertes en defensa" #MUFC pic.twitter.com/nS1r0DEvsa — Manchester United (@ManUtd_Es) August 30, 2019

Por su parte, Southampton irá por la segunda victoria de la temporada en la Premier League. Los ‘Saints’ vencieron por 2-0 a Brighton el pasado fin de semana, luego de caer frente a Burnley y Liverpool. Ellos están confiados en dar el golpe y quedarse con la victoria que les permita escalar posiciones en la tabla.

Manchester United vs Southampton| Posibles alineaciones

Manchester United : De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Young, Pereira, McTominay, James, Pogba, Lingard, Rashford.



Southampton: Gunn; Bednarek, Vestergaard, Danso, Valery, Romeu, Bertrand, Ward-Prowse, Hojbjerg, Adams, Ings.

Manchester United vs Southampton| Horarios

Perú 6:30 a.m.

Ecuador 6:30 a.m.

Colombia 6:30 a.m.

México 6:30 a.m.

Bolivia 7:30 a.m.

Paraguay 7:30 a.m.

Chile 7:30 a.m.

Venezuela 7:30 a.m.

Argentina 8:30 a.m.

Uruguay 8:30 a.m.

Brasil 8:30 a.m.

España 1:30 p.m.

Canales para ver Manchester United vs Southampton por la Premier League

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Aruba: RUSH, Flow Sports PL, Flow Sports App

Australia: Optus Sport

Colombia ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Costa Rica Sky HD

Dinamarca Viaplay Denmark, TV3 MAX

Ecuador ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Egipto beIN Sports HD 2, beIN Sports HD 11, beIN SPORTS CONNECT

El Salvador Sky HD

Francia RMC Sport en direct, Canal+ France, RMC Sport 1

Alemania Sky Sport 1 HD, Sky Go

Ghana SuperSport Maximo, Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport

Grecia Cosmote Sport 1 HD

Haití RUSH

Honduras Sky HD

Hong Kong Now E, Now Player, 620 Now Premier League TV, 621 Now Premier League 1

Irán beIN Sports HD 11, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Iraq beIN Sports HD 11, beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Irlanda BT Sport Live, BBC Radio 5 Live, BT Sport 1

Israel Sport 1

Italia Sky Sport Football, SKY Go Italia

Jamaica Flow Sports App, Flow Sports PL, RUSH

Japón DAZN

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Monaco RMC Sport 1

Panamá Flow Sports App, Flow Sports PL, Sky HD

Paraguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Portugal Sport TV LIVE, Sport TV2

Puerto Rico RUSH

Qatar beIN Sports HD 11, beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Manchester United vs Southampton: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO el partido?

