Mattéo Guendouzi: El agigantado crecimiento del jugador del Arsenal, hoy convocado en Francia [VIDEO]

La Selección de Francia, siempre protagonista en Europa, se alista para sus próximos duelos por la clasificación a la próxima Eurocopa. Luego de ganar la última Copa del Mundo, el objetivo es también aspirar al primer lugar en el duro torneo de selecciones y el entrenador Didier Deschamps convocó a todas sus estrellas para la fecha FIFA de septiembre, pero Paul Pogba se cayó.

El habilidoso volante del Manchester United sufrió de una lesión en el tobillo derecho jugando en la Premier League y por ello en Francia realizaron un llamado de emergencia, encontrando al hombre perfecto también en el fútbol inglés. Para sorpresa de muchos, Mattéo Guendouzi fue convocado para chocar ante Albania y Andorra, ambos en condición de local.

🇫🇷 @MatteoGuendouzi has received his first call-up to the @equipedefrance senior squad



🆚Albania on Sep 7 🇦🇱

🆚Andorra on Sep 10 🇦🇩



Congratulations, @MatteoGuendouzi - we're so proud of you 👏 pic.twitter.com/j5b7mAWeo3