Real Madrid: Paul Pogba sigue demostrando su deseo de llegar a la 'Casa Blanca'

Paul Pogba y Real Madrid o Real Madrid y Paul Pogba, ha sido una de las novelas más complicadas en el último mercado de pases. Entre idas y vueltas finalmente la llegada del 'Pulpo' al cuadro español nunca pudo concretarse pero este no oculta su voluntad de arribar a Chamartín proximamente.

Y es en que en las últimas horas el campeón del mundo con Francia en el 2018 le dio 'me gusta' al comentario de un aficionado blanco en su perfil de Instagram. En el mensaje se lee “Please, ven a Madrid #HalaMadrid”, a lo que Pogba no dudo en apretarle 'like'.

Cabe destacar que el 'Pulpo' fue un pedido expreso de Zinedine Zidane para el Real y aunque en un principio las negociaciones con el United parecían marchar viento en popa, jamás se llegó a un acuerdo.

Recordemos que el mercado en las principales ligas de Europa se cerró ayer, por lo que el cuadro 'merengue' tendrá que esperar a una nueva ventana de pases para concretar su deseo de tener a Pogba.

Por ahora el francés debe concentrase en Manchester donde ya disputó sus primeros partidos de la temporada pero no ha tenido la mejor de las suertes ya que los 'Reds Devils' suman apenas un triunfo en las primeras 4 fechas de la Premier League.

Al mismo tiempo, el ex Juventus debe trabajar también en mejorar su producción pues aún no se le ha visto en su plenitud futbolística en el arranque del curso.

EL DATO:

Pogba anotó 13 goles en la última Premier League.