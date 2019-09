México vs Estados Unidos [Televisa TUDN en vivo] Ver gratis TV Azteca

Televisa TUDN EN VIVO México vs Estados Unidos ONLINE Azteca TV Partido de hoy Fecha FIFA vía Univisión y TDN | Con el "Chicharito" Hernández y el "Chucky" Lozano, el "Tri" buscará llevarse la victoria en el Clásico de la Concacaf contra los "Los Yankees", de Christian Pulisic, este viernes 6 de septiembre (7.30 p.m. - hora de México) en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey por amistoso internacional válido por la fecha FIFA 2019. Sigue el MINUTO x MINUTO por LIVE STREAM en Libero.pe.

Esta nueva edición del gran Clásico de la Concacaf llega después de que México consiguió el triunfo por 1-0 sobre Estados Unidos en la final de la Copa Oro, gracias al gol que marcó Jonathan dos Santos, el pasado 7 de julio en el Soldier Field de Chicago.

Desde entonces, las selecciones ya comenzaron a trabajar en la siguiente fase de su proceso de formación y preparación para la clasificación al Mundial de Catar 2022 por lo que el resultado que se pueda dar en el encuentro amistoso de la fecha FIFA no tendrá más validez que enmarcarlo en la rivalidad regional entre México y Estados Unidos.

México con "Chicharito" Hernández y el "Chucky" Lozano

En México, el técnico argentino Gerardo 'Tata' Martino, que desde que llegó al equipo nacional no ha tenido más que éxitos con marca de 9-0-1 reiteró que el enfrentarse a Estados Unidos debe ser otra oportunidad para trabajar en el camino correcto de crecer y mejorar cada vez más en el fútbol de selección.

"Sabemos que estamos en un proceso donde ante todo debemos trabajar en la superación de las deficiencias que nos permitan ser mejor equipo y elevar el nivel futbolístico de selección de México", destacó Martino. "En esa búsqueda el enfrentarnos en los amistosos a los mejores rivales, como es el caso de los Estados Unidos, y esto nos ayuda y beneficia".

Martino en la nueva convocatoria que hizo para los dos partidos que van a disputar en las fechas FIFA llamó a 31 jugadores, incluidos los 23 de México que participaron en la Copa Oro, además de los refuerzos de Javier "Chicharito" Hernandez (Sevilla), Hirving "Chucky" Lozano (Napoli) y Jesús Manuel Corona (Porto) para enfrentar primero a los Estados Unidos.

Conseguir la vuelta de los mejores jugadores que están en Europa es el gran objetivo de Martino de cara al futuro de la selección de México.

"Buscaremos como siempre el triunfo, pero lo importante será que hagamos un buen fútbol, que nuestro nivel sea mejor que el conseguido en la Copa Oro y veamos que avanzamos en nuestro proyecto de cara al Mundial de Qatar 2022", destacó Martino, técnico de México.

Christian Pulisic, el abanderado de Estados Unidos

Si será importante para Gregg Berhalter, el seleccionador de Estados Unidos, en su trabajo de ir conformando el núcleo central del equipo que tendrá como referencia al delantero Christian Pulisic, el nuevo jugador del Chelsea, al que considera que será el verdadero líder del combinado nacional por mucho tiempo. Hoy, ante México, deberá demostrarlo.

"Se trata de nuevo de tener la oportunidad no sólo de jugar un partido importante frente a México, sino de ir formando al equipo del futuro y para eso tenemos que ver a todos los jugadores que poseen potencial para estar con el equipo nacional", comentó Berhalter. "Enfrentarnos a México siempre te ayuda a crecer y a mejorar".

Berhalter no ha dado a conocer con que once saldrá a enfrentarse a México, pero si ha ofrecido pistas que los jóvenes valores como el arquero Zack Steffen, nuevo jugador del Fortuna Düsseldorf, verán acción con la selección de Estados Unidos.

Lo mismo sucederá con los defensas Sergino Dest, Miles Robinson, y Nick Lima, además del centrocampista Paxton Pomykal, todos ellos jugadores que Berhalter quiere ver en acción frente a México desde el inicio del partido.

Peruano Alfredo Morales jugaría en el México-Estados Unidos

Lo mismo va a suceder el centrocampista de origen peruano Alfredo Morales, el jugador que milita en la Bundesliga y que no ha visto acción con la selección desde el 2016, pero que ahora Berhalter quiere darle otra oportunidad por lo bien que lo hace en el fútbol alemán.

"Hemos llamado a jugadores que tienen potencial de estar con nosotros en el próximo mundial y por eso debemos darles la oportunidad de demostrar sus cualidades", reiteró Berhalter.

Perú: 7.30 p.m.

México (Centro): 6.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.30 p.m.

México (Noroeste): 6.30 p.m.

Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 6.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

Argentina: 9.30 p.m.

España: 1.30 a.m. (sábado 7 de septiembre)

España (Islas Canarias): 12.30 a.m. (sábado 7 de septiembre)

Uruguay: 9.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Chile: 8.30 p.m.

Brasil: 10.30 a.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

Venezuela: 8.30 p.m.

Canadá: 7.30 p.m.

Costa Rica: 6.30 p.m.

Guatemala: 6.30 p.m.

Honduras: 6.30 p.m.

El Salvador: 6.30 p.m.

Puerto Rico: 8.30 p.m.

República Dominicana: 8.30 p.m.

Panamá: 7.30 p.m.

Italia: 1.30 a.m. (sábado 7 de septiembre)

Francia: 1.30 a.m. (sábado 7 de septiembre)

Alemania: 1.30 a.m. (sábado 7 de septiembre)

Portugal: 1.30 a.m. (sábado 7 de septiembre)

Holanda: 1.30 a.m. (sábado 7 de septiembre)

Inglaterra: 12.30 a.m. (sábado 7 de septiembre)

Qué canal transmite EN VIVO México vs Estados Unidos en TUDN de Televisa por Fecha FIFA 2019

México: TUDN En Vivo, Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca Deportes En Vivo y Azteca 7.

Estados Unidos: Foxsports.com, Univision NOW, Univision, Fox Sports 1, TUDN En Vivo, TUDN USA y FOX Soccer Match Pass.

Bosnia-Herzegovina: SportKlub 3 Serbia

Brasil: ESPN 2 Brazil y Watch ESPN Brasil.

Costa Rica: TUDN.

Croacia: Sportklub 3 Croatia.

El Salvador: TUDN.

Guatemala: TUDN.

Honduras: TUDN.

Montenegro: SportKlub 3 Serbia.

Nicaragua: TUDN.

Panamá: TUDN.

Portugal: Sport TV LIVE y Sport TV2.

Serbia: SportKlub 3 Serbia.

Eslovenia: SportKlub 1 Slovenia.

Internacional: Bet365.

Cómo ver TDN y Televisa Deportes EN VIVO México vs Estados Unidos | Canales TV

Sky Sports México: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports Nicaragua: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports Honduras: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports Guatemala: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports Costa Rica: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports Puerto Rico: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Sky Sports República Dominicana: Canal 549 (SD) y Canal 1547 (HD).

Star TV México: Canal 510

Izzi: Canal 504 (SD) y Canal 890 (HD).

Telecable Tampico: Canal 17.

Dónde ver Azteca TV EN VIVO México vs Estados Unidos | Canales TV

Azteca TV Deportes por Sky Sports: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Dish: Canal 107 (SD) y Canal 607 (HD).

Azteca TV Deportes por Star Tv: Canal 107.

Azteca TV Deportes por Izzi: Canal 7, Canal 107 (SD) y Canal 807 (HD).

Azteca TV Deportes por Totalplay: Canal 7 (HD) y Canal 107.

Azteca TV Deportes por Cable Sur: Canal 31.

Azteca TV Deportes por Megacable: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Cable Norte (San Luís de Potosí): Canal 3.

Azteca TV Deportes por NRT Monclova: Canal 38.

Azteca TV Deportes por Intercable (Uriangato): Canal 3..

Dónde ver EN VIVO Streaming TUDN de partido México vs Estados Unidos

TUDN (abreviado de Televisa Univision Deportes Network) es un canal de televisión especializado en deportes, propiedad de Grupo Televisa y Univisión. Inició transmisiones en México y Estados Unidos a las 00:00 del 20 de julio del 2019, en reemplazo de los canales TDN, TD Centro, Univision Deportes Network y Univisión TDN.

También se convirtió en remplazo de las marcas/divisiones, Televisa Deportes y Univision Deportes. Su nombre proviene de la fusión de las cadenas reemplazadas, TDN y Univisión Deportes Network, siendo las siglas de Televisa Univisión Deportes Network.

Cuenta con una señal para México y otra para Estados Unidos. Ingresar a "www.tudn.com2 para conseguir suscribirse.

Apuestas y Pronósticos EN VIVO México vs Estados Unidos: así pagan las casas de apuestas

Casa de apuestas: Inkabet

México: 2.25

Empate: 3.20

Estados Unidos: 3.10

Casa de apuestas: Betsson

México: 2.27

Empate: 3.20

Estados Unidos: 2.95

Casa de apuestas: Te Apuesto

México: 2.20

Empate: 3.00

Estados Unidos: 3.00

Casa de apuestas: Timberazo

México: 2.24

Empate: 3.31

Estados Unidos: 3.31

Casa de apuestas: bwin

México: 2.25

Empate: 3.25

Estados Unidos: 3.10

Casa de apuestas: Rivalo

México: 2.25

Empate: 3.20

Estados Unidos: 2.90

Casa de apuestas: bet365

México: 2.25

Empate: 3.25

Estados Unidos: 3.20

Casa de apuestas: Betfair

México: 2.30

Empate: 3.30

Estados Unidos: 3.30

Alineaciones y Formaciones confirmadas EN VIVO México vs Estados Unidos vía Azteca y TUDN

Estados Unidos: Zack Steffen; Reggie Cannon, Aaron Long, John Brooks, Tim Ream; Wil Trap, Sebastian Lletget, Weston McKennie; Jordan Morris, Christian Pulisic y Gyasi Zardes.

Entrenador: Gregg Berhalter.

México: Guillermo Ochoa; Miguel Layún, Héctor Moreno, Carlos Salcedo, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Jonathan Dos Santos, Andrés Guardado; Hirving Lozano, Raúl Jiménez y Jesús Manuel Corona.

Entrenador: Gerardo 'Tata' Martino.