México vs Argentina [Azteca EN VIVO] Ver TyC Sports y TUDN gratis

México vs Argentina ONLINE Partido de hoy fecha FIFA vía TV Pública y TyC Sports EN VIVO | La Albiceleste y el Tri chocarán este martes 10 de septiembre, desde las 9.00 p.m. (hora de México) y 11.00 p.m. (hora de Buenos Aires), en el estadio Alamodome de San Antonio (Estados Unidos) por amistoso internacional de la fecha FIFA.

México vs Argentina | En vivo | Minuto a minuto

México, invicta en 11 partidos desde la llegada del técnico Gerardo Martino, se enfrentará a la de Argentina con la intención de mantener su buena racha en un amistoso marcado por las bajas de ambos equipos.

En San Antonio, México buscará seguir invictos frente a la Argentina -que no contará con Lionel Messi- a pesar de las bajas del defensor César Montes y los mediocampistas Luis Rodríguez y Erick Gutiérrez, lesionados, de Andrés Guardado, quien espera el nacimiento de un hijo y abandonó la concentración, y del delantero Rodolfo Pizarro, operado de apendicitis.

México derrotó por 3-0 a Estados Unidos el último viernes y sumó su décima victoria con un empate en la era del "Tata", quien confía en una victoria este martes pero, sobre todo, en que su equipo muestre buen funcionamiento contra la Argentina.

Nueva generación en Argentina

La selección de Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, tampoco estará al completo frente a México. Además de que Lionel Messi no fue convocado porque está lesionado, además de sancionado por la Conmebol, tampoco están en la convocatoria el volante Giovano Lo Celso, con un golpe en una ingle, y el defensa Nicolás Otamendi, quien regresó a su equipo, el Manchester City.

Tanto Argentina y México pasan por un proceso de renovación y los estrategas de ambas alinearán a algunas figuras jóvenes.

Rivalidad Argentina-México

Pese a que Argentina suma 14 triunfos con cuatro derrotas y 12 empates en 30 juegos contra México, los duelos entre ambos equipos suelen ser emotivos.

Después del Mundial de Alemania 2006 en el que Argentina necesitó que Maxi Rodríguez hiciera tal vez el mejor gol de su vida para eliminar a México en tiempo extra en los octavos de final, la rivalidad es mayor, aunque Argentina se ha llevado el triunfo la mayor parte de las veces.

La última vez que se enfrentaron, en noviembre del año pasado, Argentina venció 2-0 en par de encuentros amistosos en su país.

Perú: 9.00 p.m.

México (Centro): 8.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 7.00 p.m.

México (Noroeste): 8.00 p.m.

Ecuador: 9.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 9.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.00 p.m.

Colombia: 9.00 p.m.

Argentina: 11.00 p.m.

España: 3.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

España (Islas Canarias): 2.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Uruguay: 11.00 p.m.

Paraguay: 11.00 p.m.

Chile: 10.00 p.m.

Brasil: 12.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Bolivia: 10.00 p.m.

Venezuela: 10.00 p.m.

Canadá: 10.00 p.m.

Costa Rica: 8.00 p.m.

Guatemala: 8.00 p.m.

Honduras: 8.00 p.m.

El Salvador: 8.00 p.m.

Puerto Rico: 10.00 p.m.

República Dominicana: 10.00 p.m.

Panamá: 9.00 p.m.

Italia: 3.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Francia: 3.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Alemania: 3.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Portugal: 3.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Holanda: 3.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Inglaterra: 2.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Alineaciones y Formaciones confirmadas EN VIVO México vs Argentina vía TV Pública

México: Guillermo Ochoa; Jesús Gallardo, Héctor Moreno, Carlos Salcedo, Miguel Layún; Héctor Herrera, Edson Álvarez, Jonathan Dos Santos; Hirving Lozano, Raúl Jiménez y Jesús Manuel Corona.

Entrenador: Gerardo "Tata" Martino.

Argentina: Esteban Andrada; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tigliafico, Germán Pezzella; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Alexis Mav Allister, Marcos Acuña; Lautaro Martínez, Paulo Dybala.

Entrenador: Lionel Scaloni.

Árbitro: Saíd Martínez, de Honduras.

Estadio: Alamodome de San Antonio.