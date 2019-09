Argentina vs Chile [TyC Sports en vivo] Gratis TV Pública y FOX Sports

TyC Sports EN VIVO Argentina vs Chile ONLINE TV Pública, FOX Sports, ESPN, Chilevisión y CDF EN VIVO Partido de hoy fecha FIFA | La Albiceleste y la Roja se medirán este jueves 5 de septiembre, a partir de las 10.30 p.m. (hora de Santiago) y 11.30 p.m. (hora de Buenos Aires) en partido amistoso internacional a disputarse en el estadio LA Memorial Coliseum de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Minuto a minuto EN DIRECTO vía INTERNET por Líbero.pe.

Sin Lionel Messi, lesionado en el Barcelona, Argentina inicia la búsqueda de su nueva generación con miras a las próximas Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 en este amistoso especial ante Chile, rival al que vencieron durante la lucha por el tercer puesto por la Copa América de Brasil 2019.

Además, la Conmebol anunció la suspensión oficial de Lionel Messi por un periodo de tres meses. ¿El motivo? El capitán de la selección de Argentina denunció que el organismo sudamericano habría cometido aptos de corrupciones por dudosas jugadas en el partido frente a Brasil. Este otro de los motivos en que la "Pulga" no jugará ante Chile.

Por otro lado, Arturo Vidal y Gary Medel tampoco estarán disponibles en Chile para el juego contra Argentina. Sin embargo, el prometedor regreso de Claudio Bravo y la experiencia de Alexis Sánchez se presentan como una de las principales cartas de la "Roja" para este amistoso.

A qué hora juegan EN VIVO Argentina vs Chile ONLINE hora Buenos Aires y Santiago | TyC Sports y CDF

Perú: 9.30 p.m.

México (Centro): 8.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 7.30 p.m.

México (Noroeste): 8.30 p.m.

Ecuador: 9.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 7.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 9.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.30 p.m.

Colombia: 9.30 p.m.

Argentina: 11.30 p.m.

España: 3.30 a.m. (viernes 6 de septiembre)

España (Islas Canarias): 2.30 a.m. (viernes 6 de septiembre)

Uruguay: 11.30 p.m.

Paraguay: 11.30 p.m.

Chile: 10.30 p.m.

Brasil: 11.30 a.m.

Bolivia: 10.30 p.m.

Venezuela: 10.30 p.m.

Canadá: 9.30 p.m.

Costa Rica: 8.30 p.m.

Guatemala: 8.30 p.m.

Honduras: 8.30 p.m.

El Salvador: 8.30 p.m.

Puerto Rico: 10.30 p.m.

República Dominicana: 10.300 p.m.

Panamá: 9.30 p.m.

Italia: 3.30 a.m. (viernes 6 de septiembre)

Francia: 3.30 a.m. (viernes 6 de septiembre)

Alemania: 3.30 a.m. (viernes 6 de septiembre)

Portugal: 3.30 a.m. (viernes 6 de septiembre)

Holanda: 3.30 a.m. (viernes 6 de septiembre)

Inglaterra: 2.30 a.m. (viernes 6 de septiembre)

Qué canal transmite Argentina vs Chile EN VIVO vía TyC Sports y TV Pública

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Interior, TyC Sports Play

Chile: CDF HD y Chilevision

China: PPTV Sport China

Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT

Holanda: Fox Sports Go, Fox Sports 4

Qatar: beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Arabia Saudita: beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Emiratos Árabes Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Deportes + y ESPN 3.

Dónde ver TyC Sports y TyC Sport Play EN VIVO Argentina vs Chile | Canales TV

DirecTV: Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD)

Argentina InTV: Canal 100 (SD) y Canal 621 (HD)

Cablevisión: Canal 22 (Analógico) y Canal 101 (Digital/HD)

TeleRed: Canal 19 (Analógico), Canal 101 (Digital) y Canal 120 (HD)

Cablehogar (Rosario): Canal 15 (Analógico) y Canal 100 (Digital)

Telecentro Gran Buenos Aires: Canal 106 (Digital) y Canal 1016 (HD)

Supercanal: Canal 24 (Analógico) y Canal 107 (Digital)

Cablevisión Flow: Canal 101 (HD)

Dibox: Canal 103 (HD).

Cómo ver FOX Sports EN VIVO Argentina vs Chile | Canales TV

DirecTV Perú: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Colombia: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Argentina: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Ecuador: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Venezuela: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Uruguay: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Chile: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

Sky Sports México: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports Argentina: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports República Dominicana: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Dish México: Canal 332 (SD) y Canal 832 (HD)

Claro TV Perú: Canal 62 (SD) y Canal 518 (HD)

Claro TV Chile: Canal 179 (SD) y Canal 479 (HD)

Claro TV Ecuador: Canal 86 (SD) y Canal 586 (HD)

Movistar TV Perú: Canal 502 (SD) y Canal 746 (HD)

Telecentro: Canal 18, Canal 102 y Canal 1014

Supercanal: Canal 13, Canal 150 y Canal 1011

Dónde ver TV Pública EN VIVO Argentina vs Chile | Canales TV

DirecTV: Canal 121 (SD) y Canal 1121 (HD)

InTV: Canal 615 (HD).

Antina: Canal 12.

Cablehogar: Canal 10 (Básico), Canal 30 (Digital) y Canal 812 (HD).

Cablevisión: Canal 11 (Analógico/Digital/HD).

Supercanal: Canal 14, Canal 15 (Analógico) y Canal 20 (HD)

Telecentro: Canal 8 (Digital) y Canal 1007 (HD).

TeleRed: Canal 11.

Canal 111 (HD)

Red Intercable: Canal 13.

España PTV Telecom: Dial: 78.

Colombia Click HD: Canal 807.

Uruguay Cablevisión: Canal 18 (HD) y Canal 707 (HD).

Chile TuVes HD: Canal 704 (SD).

Cómo ver Chilevisión EN VIVO Argentina vs Chile | Canales TV

DirecTV: Canal 151 (SD) y Canal 1151 (HD).

Claro TV: Canal 55 (SD) y Canal 555 (HD).

Movistar TV: Canal 121 (SD) y Canal 811 (HD).

TuVes HD: Canal 57 (HD).

Entel TV HD: Canal 66 (HD).

VTR: Canal 21 (Santiago), Canal 11 (Arica) y Canal 21 (Iquique).

Claro TV Chile Cable: Canal 55 (SD) y Canal 555 (HD).

CMET: Canal 21.

Mundo Pacífico: Canal 15.

TV Red: Canal 27.

Inet TV: Canal 9 (Castro) y Canal 4 (Ancud).

Cable Mágico Estelar: Canal 3.

Cable de la Costa: Canal 3 (SD) y Canal 211 (HD).

Coltrahue Digital: Canal 14.3.

GTD Manquehue: Canal 21.

Telsur: Canal 27.

Dónde ver CDF HD EN VIVO Argentina vs Chile | Canales TV

CDF Premium

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)CDF HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

Dónde ver ESPN EN VIVO Argentina vs Chile | Canales TV

AT&T U-verse ESPN: Canal 602 (SD) y Canal 1602 (HD).

ESPN Verizon Fios: Canal 70 (SD) y Canal 570 (HD).

Google Fiber: Canal 21.

Partido de hoy Fecha FIFA 2019 Argentina vs Chile ONLINE Los Ángeles

Japón 2-0 Paraguay

Corea del Sur 2-2 Georgia

Arabia Saudita 1-1 Mali

Montenegro 2-1 Hungría

Irlanda del Norte 1-0 Luxemburgo

Perú vs Ecuador

Honduras vs Puerto Rico

Chile vs Argentina

Apuestas y Pronósticos EN VIVO Argentina vs Chile: así pagan las casas

Casa de apuestas: Timberazo

Argentina: 2.12

Empate: 3.20

Chile: 3.37

Casa de apuestas: Betsson

Argentina: 2.16

Empate: 3.30

Chile: 3.35

Casa de apuestas: Te Apuesto

Argentina: 2.05

Empate: 3.15

Chile: 3.20

Casa de apuestas: Inkabet

Argentina: 2.15

Empate: 3.25

Chile: 3.30

Casa de apuestas: Bet365

Argentina: 2.10

Empate: 3.30

Chile: 3.50

Casa de apuestas: bwin

Argentina: 2.15

Empate: 3.30

Chile: 3.50

Alineaciones y formaciones confirmadas EN VIVO Argentina vs Chile por TyC Sports y TV Pública

Argentina: Franco Armani; Figal, Otamendi, Marcos Rojo, Acuña; Pereyra, Paredes, Domínguez; Lautaro Martínez, Paulo Dybala y Lucas Alario.

Entrenador: Lionel Scaloni.

Chile: Claudio Bravo; Opazo, Lichnovsky, Díaz, Parot; Charles Aránguiz, Baeza, Pinares, Valdés; Fernando Meneses y Eduardo Vargas.

Entrenador: Reinaldo Rueda.