Venezuela vs Colombia [Caracol EN VIVO] Vía TLT y RCN ONLINE gratis

Venezuela vs Colombia EN VIVO: La Vinitinto y la Tricolor se medirán este martes 10 de septiembre, a partir de las 8.00 p.m. (hora de Bogotá) y 9.00 p.m. (hora de Caracas), en el Raymond James Stadium de la ciudad de Florida, Estados Unidos, por amistoso válido por la fecha FIFA 2019.

Venezuela vs Colombia EN VIVO

Venezuela por el triunfo ante Colombia

Por su parte, Rafael Dudamel llamó a un grupo de 22 jugadores, la mayoría jóvenes que siguen sumando minutos con la Venezuela de cara a las eliminatorias en las que sueña con clasificarse a su primer Mundial. Colombia será un verdadero desafío para la Vinotinto.

La convocatoria de Venezuela destacan el guardameta Wuilker Faríñez, que no ha tenido mucha continuidad en el inicio de la temporada con el Millonarios colombiano pero se erigió como figura en la Copa América, Yeferson Soteldo, del Santos de Brasil, y Jan Hurtado, un delantero de 19 años que juega en el Boca Juniors. Todos disponibles para juego contra Colombia.

Sin embargo, Venezuela tendrá que lidiar con la baja de su goleador Salomón Rondón, quien le solicitó a Dudamel un permiso para realizar en España sus "trámites de visado" para jugar en el Dalian Yifang de la Superliga China.

Pese a la ausencia de Rondón, que con 24 tantoses el máximo goleador histórico de la selección de Venezuela, el estratega llanero decidió no convocar a ningún jugador para reemplazar a su artillero frente a Colombia

Tampoco forman parte de la convocatoria otros jugadores destacados de Venezuela como el centrocampista Tomás Rincón y el lateral Roberto Rosales.

"Va a ser lindo enfrentarnos a Colombia y bueno a tratar de aprovecharlo, tratar de hacer un partido y poder ganarlo con el poder de Dios", afirmó Hurtado, que sueña con debutar con la selección de su país en este encuentro.

Sin James y Falcao, Colombia sigue siendo peligroso

Colombia, entrenado por el portugués Carlos Queiroz, viene de igualar 2-2 con Brasil el pasado viernes en un partido en el que tuvo una destacada actuación el atacante Luis Fernando Muriel, así como el centrocampista Matheus Uribe, el extremo Roger Martínez y el lateral Stefan Medina. Ahora, el siguiente objetivo es Venezuela.

El entrenador portugués y los 24 futbolistas que convocó para Colombia en esta fecha FIFA llegaron el sábado a Tampa con la motivación del buen rendimiento mostrado ante el campeón vigente de la Copa América, que esperan repetir ante una Venezuela que no se entrenó con su equipo completo hasta ese mismo día.

"Después del gran partido contra Brasil queremos ratificar que estamos haciendo las cosas bien y hacer un buen juego contra Venezuela", afirmó Muriel, atacante de Colombia que reemplaza a Radamel Falcao.

Pese a que Carlos Queiroz no cuenta con James Rodríguez y Falcao García, ausentes de la convocatoria por una lesión y por decisión técnica, respectivamente, en Colombia destacan el portero David Ospina, los centrales Yerry Mina y Davinson Sánchez, el centrocampista Juan Guillermo Cuadrado y el delantero Duván Zapata. Venezuela no la tendrá nada fácil.

La última vez que Colombia y Venezuela se enfrentaron fue hace un año en otro amistoso disputado en Miami que ganó la selección cafetera 2-1 con goles de Falcao García y Yimmi Chará, mientras que Darwin Machís había anotado el 0-1 en el primer tiempo.

A qué hora juegan EN VIVO Venezuela vs Colombia

Qué canal TV transmite EN VIVO Venezuela vs Colombia

Partido de hoy fecha FIFA 2019 EN VIVO Venezuela vs Colombia

Apuestas y Pronósticos EN VIVO Venezuela vs Colombia

Alineaciones y Formaciones confirmadas EN VIVO Venezuela vs Colombia vía Caracol TV

Venezuela: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Jhon Chancellor, Luis Mago, Rolf Feltscher; Júnior Moreno, Yangel Herrera, Yeferson Soteldo; Jhon Murillo, Darwin Machis y Jan Hurtado.

Entrenador: Rafael Dudamel.

Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado; Roger Martínez, Luis Fernando Muriel y Duván Zapata.

Entrenador: Carlos Queiroz.